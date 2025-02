Sesión anodina en la lonja de León a la espera de ve qué pasa en el mundo y de los efectos de las olas de frío de EEUU y Rusia

Repetición de precios en todas las categorías a excepción de una leve subida de la carne de vacuno, en la sesión anodina de este miércoles 19 de la lonja de León, con un ambiente tenso en los cereales, preocupados por una ola de frio polar que llegará a EE UU y Rusia y que encontrará a los cultivos de cereales de invierno desprotegidos ante las heladas.

En el ámbito geopolítico las negociaciones entre Donald Trump y Putin para alcanzar una paz en Ucrania no acaban de convencer a los mercados, puesto que deja fuera de la negociación tanto a la Unión Europea como al propio Presidente Zelenski, además de querer imponer un cambio de paz por materias primas que Ucrania no está dispuesta a ceder. En este conflicto con tantos actores, no está aún dicha la última palabra y veremos con quién se alinean otras potencias mundiales que hasta hoy no han abierto la boca.

En esta sesión anodina, solo destacó una nueva subida en la carne de vacuno, que de momento no está afectando a la demanda puesto que las exportaciones continúan a buen ritmo.

Se puede consultar esta información de los precios agrarios y de las variaciones a la hora de cotizar en la Lonja de León de forma más detallada a través de la página web www.lonjadeleon.es.

COTIZACIONES DE LAS MESAS AGRICOLA Y GANADERA 19-02-2025

Precios Orientativos euros/tonelada en almacén.

(Condiciones de Calidad O.C.M. Cereales-F.E.G.A. Campaña 2016/2017)

CEREALES COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/t €/t Trigo Pienso 225,00 225,00 = Cebada ** 212,00 212,00 = Triticale 215,00 215,00 = Centeno 179,00 179,00 = Avena 189,00 189,00 = Maíz * S/C S/C

* Maíz destino secadero.

** Cebada peso específico por encima de 60

PATATAS COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/t €/t Agria 400 400 = Jaerla S/C S/C Kennebec 370 370 = Red Pontiac 320 320 = Red Scarlett 340 340 = Yona 340 340 =

ALUBIAS COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/kg €/kg Canela 1,50 1,50 = Negra S/C S/C Palmeña Redonda S/C S/C Planchada S/C S/C Plancheta S/C S/C Pinta 1,20 1,20 = Riñón de León 1,55 1,55 = Redonda 1,40 1,40 =

FORRAJES COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/t €/t Alfalfa paquete rama 200,00 200,00 = Alfalfa paquete deshidratado 220,00 220,00 = Paja 1ª (Cebada) 52,00 52,00 = Veza forraje de 1ª * 150,00 150,00 = Forraje* 120,00 120,00 =

LECHE DE VACA COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/Litro €/Litro Hasta 15.000 Litros/Mes 0,475** 0,475** =

** Precio leche entregada mes octubre-noviembre-diciembre

3,7 materia Grasa

3,10 proteína

Certificaciones

LECHE DE OVEJA Y DE CABRA COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. Euros/E.Q. Euros/E.Q. Leche de oveja 0,1052* 0,1052* = Leche de cabra 0,1052* 0,1052* =

E.Q. Extracto quesero en litro / *Precio entrega mes diciembre.

Media provincia León E.Q. mes de enero leche oveja 12,07 y leche cabra 9,61 (Datos Laboratorio Interprofesional Lácteo CyL)

OVINO COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/kg Vivo €/kg Vivo Lechazos hasta 12 kg 5,80 5,80 = Cabritos hasta 11 kg 5,80 5,80 = €/Unidad €/Unidad Corderos 12,1-15 kg 80,00 80,00 = Corderos 15,1-18 kg 90,00 90,00 = Corderos 18,1-23 kg 100,00 100,00 = Corderos 23,1-27 kg 115,00 115,00 = Corderos 27,1-35 kg 125,00 125,00 = Ovejas vida merina 130,00 130,00 = Ovejas vida leche 90,00 90,00 = Ovejas vida Assaf (Sin carta) 180,00 180,00 = €/kg Vivo €/kg Vivo Ovejas sacrificio 1ª 0,90/1,10 0,90/1,10 = Ovejas sacrificio 2ª 0,50/0,90 0,50/0,90 =