La Asociación para el Desarrollo de la Serranía Celtibérica (ADSC) ha remitido una carta a los principales partidos políticos para reclamar que la despoblación vuelva a ocupar un lugar destacado en los programas electorales de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. La entidad considera que uno de los mayores problemas estructurales de España ha desaparecido prácticamente de la agenda política y solicita medidas concretas para los territorios escasamente poblados de cara al periodo europeo 2028-2034.

La despoblación afecta a más de la mitad del territorio nacional y, sin embargo, ha ido perdiendo presencia en el debate político durante los últimos años. La ADSC recuerda que en torno a 2019 este desafío parecía haberse convertido en una prioridad institucional y social, generando numerosas promesas, propuestas y compromisos que, en gran medida, no llegaron a materializarse.

Según la ADSC, décadas de políticas orientadas a favorecer la concentración de población, servicios e inversiones en grandes núcleos urbanos han provocado un profundo desequilibrio económico, social y territorial, cuyos efectos siguen padeciendo amplias zonas del interior peninsular.

La asociación lamenta además que España continúe sin aprovechar plenamente las herramientas que la Unión Europea pone a disposición de los Estados miembros para apoyar a los territorios escasamente poblados. Mientras otros espacios europeos cuentan con medidas específicas para compensar sus desventajas estructurales, las áreas más afectadas por la despoblación siguen esperando respuestas eficaces.

En su carta, la ADSC solicita a las formaciones políticas que hagan públicos sus compromisos para el próximo periodo europeo 2028-2034 en materias como fiscalidad diferenciada, mantenimiento de servicios públicos esenciales, conectividad digital, vivienda, apoyo al sector primario, emprendimiento rural y relevo generacional.

Asimismo, reclama que el futuro Gobierno aplique políticas de cohesión territorial acordes con las directrices europeas, reconozca las diez áreas escasamente pobladas identificadas por el Instituto de Investigación Serranía Celtibérica y se incluya la aplicación del artículo 174 del TFUE en el próximo período.

Para la asociación, la despoblación debe ser una cuestión de Estado. Por ello, emplaza a los partidos a explicar con claridad qué medidas adoptarán para corregir un desequilibrio territorial que lleva décadas agravándose y que continúa condicionando el futuro de millones de ciudadanos.

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