Semana débil: hay más oferta pero con los compradores parados se mantiene la presión bajista en el mercado cerealista en el final de año

Semana más débil con más oferta pero con los compradores parados mantienen la presión bajista en el mercado cerealista en el final de año, con el añadido de que el trigo europeo y estadounidense retroceden en sus mercados.

Con este escenario, los 3 esenciales de esta semana por Abastores son

El mercado nacional pierde fuerza: más oferta, demanda ya cubierta y compradores esperando precios más bajos. El trigo europeo y estadounidense retrocede por la competencia del Mar Negro y la entrada de grano sudamericano. China mantiene compras irregulares de soja y su crisis ganadera reduce el uso de harina, un factor que limita subidas en oleaginosas y en precios internacionales.

El mercado nacional cierra una semana claramente más débil. Ha aumentado la oferta disponible en la mayoría de zonas, tanto de cereal nacional como de importación, mientras que la demanda está prácticamente paralizada. La mayoría de compradores ya tienen cubiertas sus necesidades para terminar el año y prefieren esperar porque creen que los precios pueden seguir bajando.

Esto deja un mercado muy lento. Hay grano, pero no hay interés real por comprar y las operaciones se reducen al mínimo. Las lonjas todavía no reflejan del todo esta realidad, pero el mercado sí lo ha hecho.

El sector entra en las últimas semanas del año con más presión bajista y sin señales claras de un cambio inmediato, a la espera de cómo se mueva la demanda a comienzos de 2026.

EL TRIGO EUROPEO Y EL ESTADOUNIDENSE PIERDEN FUERZA Y CHINA COMPRA SOJA PERO DE FORMA IRREGULAR

El maíz ha sido el cereal más estable de la semana en Estados Unidos gracias al buen ritmo de exportaciones, que ha servido de apoyo en Chicago y ha compensado en parte la presión del mercado global. El USDA confirmó que la cosecha está prácticamente terminada, lo que reduce incertidumbres en el corto plazo.

Respecto a la soja, el foco ha estado en China. Aunque ha habido operaciones, el ritmo es irregular y la crisis en su sector porcino está reduciendo el consumo de harina, un factor que frena cualquier posibilidad de subida sostenida.

El trigo estadounidense volvió a ceder terreno debido a la abundante oferta en el mercado internacional y a la competencia de orígenes más baratos, especialmente Sudamérica y el Mar Negro. En conjunto, el mercado estadounidense mantiene un tono presionado, con movimientos puntuales pero sin un impulso claro.

El trigo europeo vuelve a situarse cerca de los mínimos del contrato. La combinación de un euro más fuerte y la intensa competencia del Mar Negro limita la capacidad exportadora y reduce el margen para cualquier recuperación. La llegada de trigo sudamericano a precios agresivos añade una capa adicional de presión.

Las exportaciones europeas siguen mostrando un comportamiento irregular, y aunque la cebada se mantiene algo más firme por la demanda exterior, el entorno global continúa dominado por una oferta abundante y una fuerte competencia entre orígenes.

El mercado europeo se enfrenta así a un final de año sin señales de recuperación y condicionado por factores externos que pesan más que la situación interna del continente.

Otros Mercados Globales

El punto más relevante llega desde China, donde la crisis ganadera está reduciendo el uso de harina y generando dudas sobre la demanda de soja para los próximos meses.

Por otra parte, los principales países exportadores siguen configurando un escenario de amplia disponibilidad para el comienzo de 2026. En Argentina la recolección de trigo avanza con rendimientos muy altos, lo que asegura oferta adicional en meses en los que el mercado suele estar más tenso. En Brasil los primeros cultivos de maíz se desarrollan bien pese al recorte de previsiones, y el país mantiene un fuerte ritmo exportador. Australia se suma con una cosecha amplia de trigo y cebada que llegará a los mercados europeos y asiáticos a precios competitivos.

La combinación de estos factores mantiene un mercado global con abundante oferta y pocas palancas que puedan impulsar los precios al alza en el corto plazo.