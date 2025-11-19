Cristóbal Aguado Laza / Presidente de AVA-ASAJA

Ante situaciones extraordinarias como la pandemia y la DANA, el sector agrario demostró su solidaridad. Los agricultores y ganaderos no dejamos de trabajar durante el confinamiento para que no faltaran alimentos en las neveras. Y tras la trágica riada, antes incluso de comprobar los daños en los campos, volvimos a sacar los tractores para auxiliar a vecinos, retirar vehículos y limpiar las calles.

Ahora, que hemos empezado las campañas de cítricos, caquis y otros productos de nuestra tierra, nos gustaría recibir la misma solidaridad. Si un consumidor ve en el lineal esos alimentos de temporada con otras procedencias, le agradeceríamos que cambiara a otra tienda o supermercado donde sí venden alimentos de nuestra tierra. Así de claro.

Porque si no trabajamos por nosotros, ¿cómo va a crecer esta tierra? La apuesta por los productos locales es un mensaje que lanzamos desde AVA-ASAJA, en representación de nuestros agricultores y ganaderos, y que entronca con el lema ‘Comprometidos con nuestra tierra’. Apostar por nuestros productos es apostar por nuestra economía, nuestra salud y nuestro territorio.

Sé solidario con los agricultores y ganaderos. Tu tierra te lo agradecerá.