Que el tabaco mata es algo que no solo se sabe, sino que todo esfuerzo para acabar con su consumo es poco. Quizás por eso, y haciendo caso de quienes defienden que los precios debe subir mucho más, los estancos de Península y Baleares ofrecen desde este lunes 28 la posibilidad de adquirir los 20 puros de la edición limitada “Montecristo Gran Pirámides Libro”, a un precio de 1.900 euros/envase.

En la resolución del Ministerio de Hacienda publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), también aparece los precios de otras nuevas referencias de cigarros y cigarritos a partir de esta fecha de las marcas “Flor de Cano”, “La Gran Fábrica Drew Estate” y “Romeo y Julieta”.

En picaduras de pipa, la normativa fija nuevos precios de venta en estanco para 15 referencias de “Dan T.”, con subidas por unidad que oscilan entre los diez céntimos y el euro.

PRECIOS DE LABORES DE TABACO - BOE 26 DE OCTUBRE DE 2019 -------------------------------------------------------- A) Cigarros cigarritos Euros/unidad -FLOR DE CANO: Mágicos E.R. 2018 (10) 8,00 -LA GRAN FABRICA DREW ESTATE: Short Gordito Brazilian Maduro (24) 4,80 Short Gordito Cuban Corojo (24) 4,80 -ROMEO Y JULIETA: Churchills Añejados (25) 25,50 B) Cigarros cigarritos Euros/envase -MONTECRISTO: Gran Pirámides Libro (el envase de 20) 1.900,00 C) Picaduras de pipa Euros/unidad Dan T. Ascanian No. 1 (50 g) 10,00 Dan T. Bill Bailey's Balkan Blend (50 g) 12,50 Dan T. Choo Choo Train (50 g) 11,00 Dan T. Da Vinci (50 g) 11,50 Dan T. Gordon Pym (50 g) 11,00 Dan T. Holmer Knudsen's Tobacco (50 g) 11,50 Dan T. Latakia-Cypern (50 g) 12,95 Dan T. Old Ironsides (50 g) 11,00 Dan T. Orient Spezialität (50 g) 10,00 Dan T. Patriot Flake (50 g) 10,00 Dan T. Rainer Barbi (50 g) 11,00 Dan T. Timm London Blend 1000 (100 g) 16,00 Dan T. Torben Dansk Blue Note (50 g) 12,00 Dan T. Tordenskjold Virginia Slices (50 g) 10,00 Dan T. Devil's Holiday (50 g) 11,50

Lo dicho, el tabaco mata lentamente, pero si hay que pagar 1.900 euros por una caja de puros la ruina llegará mucho antes que la muerte.