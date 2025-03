Se reabre un nuevo mercado: India aprueba el tratamiento de frío en tránsito y el CGC culmina con éxito la apertura a las naranjas españolas

The Gazette of India publlicó hace unos días la modificación de la PQ Order, previa notificación a la Organización Mundial de Comercio (OMC), que permitirá a la citricultura española hacer viable técnicamente los envíos de naranjas (Citrus sinensis) a ese mercado. En virtud de este nuevo protocolo de exportación, todos los operadores de nuestro país podrán realizar a partir de ahora el obligado tratamiento de frío en tránsito, durante el trayecto hacia los puertos indios y no como hasta el momento en pre-embarque, antes de la partida.

La respuesta de las autoridades indias se produce casi cuatro años después de que el Comité de Gestión de Cítricos (CGC) organizase una prueba piloto con el envío a tal destino de 243 toneladas de naranjas Valencia. La fruta, expedida con el protocolo que ahora ha sido confirmado para España, llegó en buena condición y el cold treatment aplicado durante el viaje demostró ser efectivo contra la Ceratitis capitata (‘Mosca del mediterráneo’).

Así lo consideraron, de hecho, los controles y analíticas realizadas por los inspectores hindús. “Abrir mercados terceros fuera de la UE es una labor complicada que requiere del especial compromiso del Gobierno. Ahora el reto será hacerse hueco en un destino tan prometedor pero tan lejano y complicado como India, el país más poblado”, explica la presidenta del CGC, Inmaculada Sanfeliu.

El CGC quiere reiterar su agradecimiento, más allá de por el esfuerzo de los 10 exportadores asocia-dos que participaron en la misión realizada entre mayo y junio de 2021, a todas las entidades que han con-tribuido en este tiempo a su éxito: al Ministerio de Agricultura –que negoció, antes y después de realizar la prueba, el expediente-, al esfuerzo político y técnico de la Consejería de Agricultura de la Embajada de España en Nueva Delhi, a la Oficina Comercial de España –que gestionó eficientemente ‘sobre el terreno’- y, muy particularmente, a la Consejería de Agricultura valenciana, que contribuyó a cofinanciar la expedición.

EN 2024 YA NO SE EXPORTÓ DESDE ESPAÑA, PERO TRAS LA PUBLICACIÓN DE LA NUEVA ORDEN SE PODRÁ EMPEZAR A TRABAJAR EN UNO DE LOS MERCADOS CON MAYOR TRADICIÓN DE CONSUMO

La India es -con más de 16 millones de t. en la campaña 2023/24- el tercer mayor productor de cítricos, tras China y Brasil, pero ya es la nación más poblada del planeta, con 1.441 millones de habitantes en 2024. El peso de su demografía provoca que casi la totalidad de su cosecha se comercialice en su mercado y que sólo una pequeña parte se dedique a la exportación, fundamentalmente a otros destinos asiáticos próximos. Son grandes productores, por este orden, de mandarinas, limas y limones y de naranjas.

La importación foránea es aún reducida pero el rápido desarrollo económico que viene experimentando y la consolidación de una clase media/alta minoritaria pero de alto poder adquisitivo han disparado en los últimos tiempos sus compras, casi en exclusiva, de naranjas. Si en 2009 ésta se reducía a 10.000 t. de cítricos, en 2023 superó las 154.000 t.

A título particular, algunos operadores –también miembros del CGC- venían trabajando desde 2015 en el envío de pequeños volúmenes de naranjas. A las lógicas dificultades para posicionarse en un mercado como éste, se sumaba otra complicación técnica relevante: las autoridades indias obligaban a realizar un cold treatment previo al embarque de entre 10 y 12 días, a entre 0 grados centígrados y 1,2. La fruta sufría ese tratamiento antes de partir y después debía aguantar otros 29/30 días en cámaras el viaje. La condición de la naranja se resentía y en términos logísticos resultaba muy caro.

En 2024, por tales motivos, ya no se exportó desde España. Tras la publicación de la nueva orden en la Gaceta Oficial de India, los operadores españoles podrán cumplir con el cold treatment pero lo podrán hacer durante la travesía en barco, manteniendo la fruta a 2ºC o por debajo durante 16 días seguidos; o bien a 3ºC o menos durante 20 días continuados.

“La India se alinea ahora con los protocolos que aplican las principales potencias citrícolas -como EEUU, China, Australia o Korea- y España podrá empezar a trabajar en uno de los mercados con mayor tradición de consumo y proyección. Todo suma pero nuestro principal mercado con gran diferencia seguirá siendo la UE”, matiza la responsable de la que es la mayor asociación de cítricos en fresco del mundo.