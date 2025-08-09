Se prolongan hasta el 12 de agosto las limitaciones en las labores agrícolas por alerta de incendios pese al enfado común en varias CCAA

La Junta de Castilla y León ha prolongado la declaración de situación de alerta por riesgo meteorológico de incendios en toda la comunidad, que en principio terminaba este pasado viernes, hasta las 23.59 horas del 12 de agosto. La medida se suma a otras muchas similares y al enfado común en varias CCAA, que ha llegado incluso a concretarse en una protesta de los agricultores en Pamplona.

En CyL, la Consejería de Medio Ambiente recuerda las medidas preventivas habituales, pero estos días establece otra medida «complementaria», que afecta de manera especial a las labores del campo: «Se prohíbe el uso de maquinaria autopropulsada agrícola y forestal en monte y en los terrenos agrícolas situados a menos de 400 metros de terreno forestal, incluyendo la cosecha y el empacado de forraje o cereal, en terrenos de secano, o el uso de skidders, procesadoras y desbrozadoras, en las horas más desfavorables del día, comprendidas entre las 14:00 y las 18:00 horas».

La Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal incluye salvedades para ciertos municipios más al norte de Castilla y León, al entender que el calor y la humedad de la vegetación es algo mayor que en el resto del territorio. Esto afecta a términos municipales de las provincias de León, Palencia, Burgos y Soria, que se especifican en la resolución publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León. En Burgos los municipios más al norte (en azul) no tienen restricciones; mientras que en el resto de municipios (en verde) de Burgos, León, Palencia y Soria, las parcelas de regadío no tienen restricciones mientras que el resto tendrían que cumplir algunas limitaciones.

Es decir, en todos los demás municipios de Castilla y León SÍ tendrán que suspenderse las labores del campo con maquinaria, pero únicamente durante las horas centrales (14:00-18:00 horas) y en las parcelas de secano en ámbito forestal y a menos de 400 metros de esas áreas.

Desde ASAJA CyL aseguran que «somos conscientes de las peculiaridades de las labores agrícolas, que a menudo no admiten demoras. Pero insistimos en la llamada a la prudencia y en la aplicación del sentido común, que es la actitud prácticamente generalizada entre nuestros profesionales del campo».

PROTESTA EN PAMPLONA CONTRA UNAS MEDIDAS «QUE NO TIENEN SENTIDO»

El enfado con este tipo de medidas va creando un enfado común en varias CCAA, con Navarra como epicentro, ya que el sindicato EHNE convocó una protesta por las restricciones a la realización de determinadas actividades agrícolas implantadas por parte del Gobierno foral para evitar incendios, y ha pedido al Ejecutivo «contar más con el sector».

Así se ha pronunciado este jueves, en declaraciones a los medios de comunicación durante una concentración organizada en contra de la orden foral publicada el pasado martes, que «paraba todas las labores del sector primario».

Como ya habían adelantado hace unos días, «Es una cosa que no tiene sentido. Cuando se hace una orden foral de ese tipo hay que detallar mucho más. Porque hay labores agrícolas que se están haciendo en regadío en otros casos con productos que es todo agua, que eso no arde, solo si le echas gasolina, y tampoco», han subrayado.