Se pondrán en marcha grupos de trabajo para abordar mejoras en la nueva PAC con representantes del sector agrario y del diálogo social

El consejero andaluz de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha anunciado este martes la creación de grupos de trabajo con entidades representantes del sector agrario (ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias) y del diálogo social para promover mejoras en la nueva PAC, cuya elaboración se está debatiendo ya en Bruselas.

Fernández-Pacheco ha recalcado que «desde la administración pondremos todo de nuestra parte para ayudar, acompañar y poner sobre la mesa todos los recursos que sean necesarios, pero sois quienes estáis en permanente contacto con el sector los que sabéis de primera mano cuáles son las prioridades para mejorar nuestro campo andaluz en base a nuestra realidad productiva».

En este sentido, el consejero de Agricultura ha defendido que «las regiones participen al máximo nivel, con voz propia y voto, y que sean piezas clave a la hora de dibujar el escenario que queremos para Europa sobre agricultura y alimentación; ya que imprescindible que se tenga en cuenta la realidad productiva de cada zona y, por tanto, se aseguren los fondos adaptados a las necesidades de cada territorio».

Asimismo, ha incidido en que es necesario un presupuesto de la PAC fuerte y robusto que asegure la rentabilidad de los agricultores y la competitividad de las explotaciones. «Si queremos que haya relevo generacional y un sector cada vez más profesionalizado es imprescindible que se pague más y mejor», ha añadido, al tiempo que ha recordado que «esta PAC debe ser independiente de otros fondos para que no se distorsione el sector agrario europeo».

«En la nueva PAC no puede volver a pasar, por ejemplo, que no se tenga cuenta para su diseño a una región como Andalucía, que da de comer a 500 millones de europeos. Igual que no puede ser que, con la PEPAC diseñada por el ministerio, la región deje de percibir más de 100 millones de euros anuales por no tener en cuenta la realidad productiva ni las singularidades del territorio», ha sostenido.

MANO TENDIDA PARA TRABAJAR EN LA NUEVA PAC

Fernández-Pacheco ha subrayado que «para el Gobierno andaluz, la Unión Europea es más valiosa e indispensable que nunca» y ha apostado por mejoras en la nueva PAC post 2027 con mayor presupuesto para que «la hoja de ruta que va a marcar el futuro de la agricultura y la alimentación sea la correcta y válida para los intereses del sector».

Al respecto, ha señalado que desde el Gobierno andaluz están abiertos a un diálogo constructivo, a la escucha activa y a la colaboración entre administraciones, por lo que desde la administración regional se ponen a disposición del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y de las autoridades europeas para trabajar en un nuevo modelo agrario más profesionalizado y rentable.

Por último, el titular del ramo ha agradecido el alto grado de interlocución de las organizaciones profesionales agrarias y de los sindicatos para avanzar hacia un campo más justo, competitivo, rentable y sostenible.