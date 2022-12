Se mantiene la tendencia bajista en la tablilla cerealista en la lonja del Ebro porque esperan que bajen más los precios

Se mantiene la tendencia bajista en la tablilla cerealista en la lonja del Ebro. Escasa actividad en el mercado con unos compradores ahora mismo desaparecidos a la espera de que bajen más los precios por la presión en el puerto con precios a la baja.

La mercancía del puerto sigue saliendo, con mayor o menor medida. Los problemas de transporte parecen olvidados lo que refuerza la posición de los compradores para presionar los precios y bajar las cebadas; trigos forrajeros; trigos panificables y el maíz.

Bajan los trigos duros, con el semolero bien cubierto. Se da un ajuste técnico en el girasol, con unos compradores desaparecidos a corto plazo, e incluso – dicen – a medio plazo. La falta de existencias hace que el guisante deje de cotizar en la tablilla al igual que el sorgo. (Ver cotización de la lonja del Ebro y otras lonjas aquí)

FORRAJES: Repetición en la tablilla forrajera en un mercado que continúa en calma. La demanda de las pacas está más tranquila con unos precios de los cereales que siguen bajando. Hay muy poco producto disponible y la mayor parte del stock de los almacenes está comprometido.

Los granulados siguen fuertes. La demanda nacional sigue llamando, pero la producción es escasa para realizar más operaciones.

FRUTOS SECOS: Sigue casi sin cambios la tablilla de las almendras. El mercado se mantiene con escasa operatividad y sin hacer grandes operaciones – situación normal por estas fechas – con la campaña de Navidad avanzada y las fábricas cubiertas.

PORCINO: Estabilidad en el mercado porcino. Repiten los precios tanto en el nacional como en los principales mercados de Europa. La campaña navideña está siendo bien acogida y los consumos en Europa que se han visto incrementados. El mercado de la carne no tiene problemas para colocar la oferta.

Este año finalizarán las fiestas sin apenas retrasos al coincidir los festivos en fin de semana y al sólo perder un día de actividad cada semana.

LECHONES: Asoma de nuevo con fuerza el signo positivo en la tablilla del lechón. Actividad en la demanda y la oferta, no tan amplia como otros años, fuerza a continuar la subida de los precios.

La demanda sigue pesando más que la oferta. El alto ritmo de trabajo de los mataderos presiona para comprar más animales, pero la oferta es la que es y no se puede recurrir al de importación. Alemania compra a buen ritmo y absorbe la oferta disponible que hay en Europa.

AVES: Pese a no haber cambios en la tablilla del pollo las sensaciones indican una mejoría en el mercado. No hay muchas operaciones en el vivo pero resultan suficientes para limpiar el campo y que no haya animales con exceso de peso. La venta ha sido más fluida en el mercado de la canal que en semanas anteriores pese a que estas no sean fechas de grandes ventas debido a que el consumidor opta por otro tipo de carnes.

HUEVOS: Ligeras subidas en las tablillas en esta jornada. La demanda que vuelve a ser superior a la oferta. El consumo nacional se anima de nuevo, Los pedidos al extranjero son los que más presionan el mercado al contar con unos precios en Europa superiores a los nacionales.

VACUNO: Subida en las hembras y repetición en los machos esta jornada en la tablilla de las canales de vacuno.