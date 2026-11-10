Se filtra la propuesta para prohibir las jaulas para gallinas: habrá un plazo de doce años para aplicarla de forma generalizada

Los miembros de la coalición española End the Cage Age han valorado positivamente las informaciones publicadas sobre las propuestas de la Comisión Europea para prohibir el uso de jaulas para las gallinas criadas para la producción de huevos. Sin embargo, advierten de que las medidas planteadas «son poco ambiciosas, especialmente por el periodo de transición de 12 años previsto: millones de animales seguirían sufriendo en jaulas durante muchos más años de los necesarios», aseguran.

Sin embargo, reconocen que «de confirmarse, las propuestas supondrían un momento histórico para el bienestar animal en Europa y un primer paso para liberar de las jaulas a 143 millones de gallinas ponedoras cada año». No obstante, los miembros de la coalición española End the Cage Age señalan varios aspectos preocupantes de las propuestas filtradas:

Doce años para completar la transición hacia sistemas sin jaulas son demasiados. Grandes empresas del sector alimentario ya han completado con éxito esta transición en cinco años, demostrando que unos plazos mucho más cortos son realistas y alcanzables. Las cadenas de suministro y la demanda ya están consolidadas: aproximadamente dos tercios del sector de los huevos han adoptado sistemas sin jaulas. Un periodo de transición excesivamente largo perjudicaría no solo a los animales, sino también a los productores que ya han abandonado el uso de jaulas.

Grandes empresas del sector alimentario ya han completado con éxito esta transición en cinco años, demostrando que unos plazos mucho más cortos son realistas y alcanzables. Las cadenas de suministro y la demanda ya están consolidadas: aproximadamente dos tercios del sector de los huevos han adoptado sistemas sin jaulas. Un periodo de transición excesivamente largo perjudicaría no solo a los animales, sino también a los productores que ya han abandonado el uso de jaulas. En el caso de los pollos de engorde, la prohibición del uso de jaulas no supondría mejoras significativas para su bienestar. Además, la integración de la normativa relativa a las gallinas ponedoras y los pollos de engorde en un único reglamento, prevista en la propuesta filtrada, podría debilitar y retrasar las medidas de protección para ambos grupos de animales. Millones de pollos de engorde correrían el riesgo de permanecer durante años sin una protección adecuada, sin que se abordaran problemas fundamentales para su bienestar, como las elevadas densidades de cría y el uso de razas de crecimiento rápido.

Asimismo, los miembros de la coalición española End the Cage Age valoran positivamente la posible prohibición del sacrificio de pollitos machos, así como la introducción de requisitos equivalentes en materia de bienestar animal para las importaciones de productos avícolas a la Unión Europea. Se trata de medidas importantes para respetar la voluntad de la ciudadanía europea, reforzar la nueva legislación y apoyar a los productores y las empresas de la UE.

Las asociaciones AnimaNaturalis, CIWF España, INTERCIDS y Observatorio de Bienestar Animal (OBA), miembros de la coalición española End the Cage Age, declaran:

«Por lo que hemos podido conocer, esta propuesta podría suponer un paso histórico en la lucha contra el sufrimiento de millones de animales. Sin embargo, un periodo de transición de doce años es, sin duda, demasiado largo: prolongaría un sufrimiento inaceptable y cruel y, además, generaría unas condiciones de mercado injustas para los productores que ya han eliminado las jaulas de sus sistemas de producción. En toda Europa, las empresas han demostrado que es posible completar con éxito esta transición en plazos mucho más cortos», afirman en una nota de prensa.

Por ello, defiende que la Comisión Europea «tiene la oportunidad de establecer unos plazos realistas y ambiciosos, apoyando al sector durante esta transición sin permitir que millones de animales sigan sufriendo en jaulas durante años».

Las propuestas legislativas para poner fin al uso de jaulas en la cría de cerdas y gallinas responden a la petición de los 1,4 millones de ciudadanos y ciudadanas europeos que firmaron la Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) End the Cage Age. Respaldada por 170 organizaciones y liderada por Compassion in World Farming, la ICE logró en 2021 un resultado histórico: por primera vez, la Comisión Europea respondió favorablemente a todas las peticiones de una Iniciativa Ciudadana Europea y se comprometió a presentar, antes de finales de 2023, propuestas legislativas para prohibir el uso de jaulas en la ganadería de la UE. Sin embargo, hasta la fecha, la Comisión no ha cumplido este compromiso.