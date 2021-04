Se cumple la legislación: La OCU detecta que las mieles de mezcla ya no incluyen producto de origen chino como se hacía antes

La asociación de consumidores OCU ha realizado un análisis de varias marcas de miel vendidas en los supermercados y una de sus principales conclusiones es que en aquellas que mezclan producto de varios países ya no hay miel de origen chino, como sucedía en años anteriores con muchas de las mieles de mezcla.

«Coincidiendo con la obligatoriedad de indicar el origen de la miel, OCU no detecta productos de procedencia china como venía siendo habitual en los últimos años. Ahora las mieles de origen extranjero mezclan productos españoles con europeos y latinoamericanos», han explicado desde la organización.

Los autores del estudio, difundido este miércoles, han recordado que la nueva normativa obliga a indicar en el etiquetado el origen de las mieles de mezcla que contiene el producto, aunque no «en qué proporción».

DE LA MUESTRA DE 18 MIELES «MILFLORES» EVALUADAS, LA OCU NO HA ENCONTRADO NINGUNA «ADULTERACIÓN POR ADICIÓN DE AZÚCARES»

A pesar de esta limitación, la OCU ha destacado que se trata de un «avance» respecto a la situación anterior, ya que era «muy frecuente encontrar mieles cuyo etiquetado indicaba mezcla de mieles de fuera y dentro de la Unión Europea, que es lo mismo que no decir nada».

El análisis de la entidad confirma que existen «importantes diferencias de precio entre las mieles con origen de España y las que vienen de otros países»: las nacionales son cerca de un 50 % más caras, de acuerdo con sus resultados.

De la muestra de 18 mieles «milflores» evaluadas, la OCU ha señalado que no ha encontrado ninguna «adulteración por adición de azúcares», aunque ha lamentado que en el etiquetado no se advierta de que la miel no es adecuada para menores de un año y que no incluya instrucciones para su conservación y licuación en caso de que cristalice.

Además, el informe revela «una significativa falta de frescura en siete marcas, bien porque son viejas o porque han sido calentadas con el fin de mantenerlas líquidas», lo que provoca una «menor calidad» del producto y la pérdida de propiedades antibacterianas. EFEAGRO