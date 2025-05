Se augura un cambio de tendencia en el precio del cereal… a nivel internacional porque la lonja de León sigue sin subir las cotizaciones

En un momento en el que el enfado y la indignación del sector cerealista es más que patente por los precios de los cereales en las lonjas, llegándose a pedir la suspender la cotización de las lonjas de Valladolid y Palencia, se augura un cambio de tendencia… en los mercados internacionales, porque a nivel nacional, como en la lonja de León este miércoles 21, la situación no cambia. Y aunque no ha habido una nueva bajada generalizada (salvo la cebada dos euros) todas las categorías repiten.

Después de más de tres meses de Gobierno de Donald Trump, y de solo hablar de aranceles, parece que ahora los mercados por fin empiezan a tener en cuenta las noticias agronómicas. La importante subida en los precios del trigo ayer en Paris ha puesto de relieve este hecho.

Las informaciones que provienen de Rusia con unas importantes heladas primaverales en las zonas más productivas que rebajarán los rendimientos, sumado a la sequía importante que está padeciendo China, motivan que no todo era la estabilidad que algunos auguraban y que hasta que no se complete la cosecha todavía podemos tener sorpresas. Hay que destacar la zona norte de Europa que también empiezan a degradarse los cultivos debido a las altas temperaturas registradas no acordes con esta época del año.

Hasta ahora había muy poca demanda por parte de los grandes consumidores de cereales, que esperaban aún mejores precios, pero no es la primera vez que fallan en sus previsiones.

Pese a todo, y aunque se augura un cambio de tendencia, hoy en la sesión de la lonja de León se ha acordado repetir el precio del trigo a la espera de que se aclaren todas estas circunstancias puesto que es el cereal que más presionado ha estado en el mercado.

Se puede consultar esta información de los precios agrarios y de las variaciones a la hora de cotizar en la Lonja de León de forma más detallada a través de la página web www.lonjadeleon.es.

Precios Orientativos euros/tonelada en almacén.

(Condiciones de Calidad O.C.M. Cereales-F.E.G.A. Campaña 2017/2018)

CEREALES COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/t €/t Trigo Pienso 195,00 195,00 = Cebada ** 182,00 180,00 ▼ Triticale 185,00 185,00 = Centeno 163,00 163,00 = Avena 162,00 160,00 ▼ Maíz * 215,00 213,00 ▼

* Maíz con menos del 15% de humedad

** Cebada peso específico por encima de 60