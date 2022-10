Se anima la demanda lo que permite que sigan subiendo los precios cerealistas en la lonja del Ebro

FRUTOS SECOS: Continúan las ligeras alzas en las cotizaciones en la tablilla de las almendras. La oferta está más buscada y se paga un poco más por ella, a excepción de la ecológica, que tiene poca demanda.

Está siendo una campaña difícil debido a la escasa entrada de producto en los almacenes. La producción se encuentra muy perjudicada en algunas zonas por las heladas sufridas lo que conlleva una merma importante de la producción normal respecto a otros años.

PORCINO: No hay cambios en la tablilla del porcino y se mantiene la tendencia de repetición otra semana más. Los pesos van aumentando y cada vez va entrando más animales. La demanda de los mataderos es alta y no tienen problemas para colocarse pero hay dificultad para colocar la carne con estos precios. Los mercados europeos siguen demandando, pero los países asiáticos no compran como hace unas semanas y China sigue desparecida y presionando para comprar a precios más bajos.

LECHONES: Sigue sin cambios la tablilla del lechón. La oferta es escasa en un mercado que no tiene problemas para colocarse, pero sí que cuenta con las reticencias del comprador por no pagar más.

Alemania no compra y Holanda está llamando para colocar su oferta en España. La preferencia del nacional mantiene la cotización, aunque los precios del holandés sean más competitivos.