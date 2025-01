Se amplía a varias comarcas de Murcia, Almería y Granada el derecho a solicitar la ayuda asociada a los frutos secos

Tras un largo proceso, en el que la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha venido trabajando con el Ministerio de Agricultura intercambiando información, realizando propuestas y negociando, el MAPA ha iniciado la modificación del Real Decreto para proceder a la inclusión de nuevas comarcas de la Región de Murcia y otras de las provincias de Almería y Granada entre las que tendrán derecho a solicitar la ayuda asociada a los frutos secos.

Se produce de esta forma un avance significativo para que agricultores que en la Región de Murcia vienen sufriendo las consecuencias de la persistente sequía puedan recibir la “ayuda asociada a los productores de frutos secos en secano en áreas con riesgo de desertificación”, al incluir a las comarcas del Nordeste (Abanilla, Fortuna, Jumilla y Yecla), Centro (Albudeite, Campos del Río, Mula y Pliego) y Río Segura (Abarán, Alcantarilla, Alguazas, Archena, Beniel, Blanca, Calasparra, Ceutí, Cieza, Lorquí, Molina de Segura, Murcia, Ojós, Ricote, Las Torres de Cotillas, Ulea, Villanueva del Río Segura y Santomera).

Cabe recordar que los requisitos para acceder a esta ayuda son que los titulares sean “agricultores activos”, sus explotaciones tengan una pendiente inferior al 10% y que la precipitación media en un periodo de 10 años sea inferior a 300 mm/año.

PIDEN AL GOBIERNO DE MURCIA UNA ACTUACIÓN ESPECÍFICA PARA LOS MUNICIPIOS QUE AÚN SE QUEDARÁN FUERA DE LAS AYUDAS

Para la inclusión de nuevas comarcas, UPA ha defendido ante el MAPA la necesidad de que en el cálculo de las precipitaciones medias era necesario excluir del cómputo las precipitaciones extraordinarias, que se producen en cortos espacios de tiempo y que por su carácter torrencial no pueden ser aprovechadas por los cultivos. Finalmente, el MAPA ha excluido del cómputo las precipitaciones de más de 30 mm/día y ha actualizado el período decenal sobre el que se calcula la media de precipitaciones, lo que permitirá la inclusión de 3 nuevas comarcas y 26 municipios de la Región de Murcia.

Pese a las mejoras incluidas, la comarca del Noroeste que incluye a los municipios de Bullas, Caravaca, Cehegín y Moratalla (con algo más de 5.200 Has. de frutos secos suceptibles de beneficiarse de esta ayuda) no consigue alcanzar los nuevos parámetros para ser incluida como perceptora de estas ayudas, por lo que UPA solicita a la Consejería de Agricultura una actuación específica, dirigida a los agricultores de frutos secos de esos municipios, a fin de que no sean los únicos de la Región de Murcia que se queden sin recibir apoyos.

UPA confía que la tramitación iniciada ayer por el MAPA, abriendo el plazo para presentar alegaciones a las Organizaciones representativas del Sector y las CCAA se desarrolle con la agilidad necesaria como para permitir que los agricultores de estos 26 municipios de la Región de Murcia puedan solicitar esta ayuda en la Solicitud Única de la PAC de 2025.