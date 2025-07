Satisfacción en Usaga por que las elecciones al campo en Asturias se celebren pese a la petición de suspensión de UCA y COAG

La Unión de Sectoriales Agrarias de Asturias (USAGA), considera una magnífica noticia que los ganaderos y agricultores puedan elegir este jueves finalmente a sus representantes en las elecciones al campo en Asturias pese a la suspensión cautelar que habían solicitado al Tribunal Superior de Justicia por COAG y UCA-UPA en sendos recursos interpuestos por ambas organizaciones.

USAGA, se personó en el procedimiento y presentó escrito de oposición a la suspensión solicitada al entender que obstaculizar la celebración de las elecciones al campo en Asturias solo ocasiona un perjuicio en los ganaderos y agricultores que ahora, después de 23 años, tienen por fin el derecho de elegir democráticamente quien quieren que pueda hablar en su nombre ante las administraciones.

Para USAGA, «después de tanto tiempo sin rendir cuentas a los ganaderos y agricultores, los argumentos presentados para pedir que no se celebren las elección son excusas de mal pagador para no bajarse del machito». El TSJ es crítico en su auto, además, con el hecho de que las demandantes hayan esperado hasta el último momento para presentar la petición de suspensión, en una muestra clara de lo que para USAGA «es actuar con mala fe para que quienes queremos elecciones no tuviéramos tiempo de reaccionar».

Sin embargo, USAGA sí que presentó sus alegaciones, sosteniendo que el interés general está por encima de todo y que, aunque todos los procesos son siempre mejorables, poner las urnas y abrir un diálogo democrático con sus resultados a partir de este jueves debe primar ante cualquier otra cosa.

«No nos engañemos. Estas organizaciones están cómodas con lo que hay ahora, pero lo de ahora ya no vale. No se puede estar hablando en nombre de quien te dio la palabra hace más de 20 años. La palabra es el voto y este tiene que estar actualizado. Las elecciones agrarias en Asturias se van a celebrar, le pese a quien le pese», comenta Fernando Marrón, coordinador regional de USAGA.

En este sentido, anima a todos los ganaderos y agricultores del Principado a que ejerzan su derecho y a decidir que organizaciones deben contar con su confianza para negociar en los próximos años con la administración los asuntos que les afectan y les interesan. «Si el campo asturiano lo quiere, ahí estará USAGA para defenderlo igual que hemos defendido ahora su derecho a votar», concluye.