Satisfacción con cautela: «El sello ecológico europeo no puede convertirse en un negocio para quienes deslocalizan la producción»

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), a través de su Área de Agricultura y Ganadería Ecológica, valora positivamente el acuerdo alcanzado entre el Consejo y el Parlamento Europeo para modificar la normativa sobre producción, certificación y etiquetado ecológico. No obstante, considera que se queda corto en una cuestión fundamental: permitir que producciones de terceros países puedan utilizar el logotipo ecológico europeo.

Entre los avances, COAG destaca la incorporación de reivindicaciones históricas de la organización, como la simplificación burocrática para pequeños productores, elevando de 20.000 a 40.000 euros el umbral de facturación para acogerse a la excepción de certificación de pequeños operadores locales. Una medida que contribuirá a reducir costes y cargas administrativas para las explotaciones de menor dimensión.

También considera positivo que se limite el uso del logotipo ecológico europeo en determinados productos manufacturados con menos de un 5% de ingredientes procedentes de países terceros, así como el endurecimiento de los requisitos para las producciones extracomunitarias acogidas al régimen de equivalencia.

Sin embargo, para COAG, estas mejoras no resuelven el problema de fondo: el sello ecológico europeo debe reservarse a las producciones de la Unión Europea. «Los agricultores y ganaderos europeos hemos invertido mucho esfuerzo y recursos para desarrollar un modelo de producción exigente y generar confianza en los consumidores. No podemos permitir que producciones de terceros países utilicen el mismo sello y se beneficien de una reputación que hemos construido nosotros», afirma Sergio Lóez, responsable del Área de Agricultura y Ganadería Ecológica de COAG.

EL SELLO ECOLÓGICO, ¿UNA GARANTÍA PARA EL CONSUMIDOR O UNA OPORTUNIDAD DE NEGOCIO PARA LOS ESPECULADORES?

La organización advierte de que mantener esta posibilidad supone poner en riesgo el valor diferencial de la producción ecológica europea y puede favorecer estrategias empresariales basadas en la deslocalización.

COAG señala especialmente el papel de fondos de inversión y operadores especulativos que trasladan producciones a terceros países para reducir costes y maximizar beneficios, aprovechándose posteriormente del atractivo comercial del mercado europeo.

«No podemos permitir que los fondos de inversión encuentren en la normativa ecológica una vía para deslocalizar la producción, reducir costes y seguir comercializando sus productos bajo el paraguas de un sello cuya credibilidad hemos construido los productores europeos. Esto perjudica a nuestros agricultores y ganaderos y puede terminar erosionando la confianza del consumidor», subraya López.

COAG RECLAMA COMPROMISOS POLÍTICOS ANTE LAS ELECCIONES DEL 29N

Ante las próximas elecciones generales del 29 de noviembre, COAG reclama a las formaciones políticas que incorporen a sus programas electorales medidas concretas para proteger la producción ecológica europea, garantizar unas condiciones de competencia justas y defender el valor de sus distintivos de calidad.

«No queremos declaraciones genéricas de apoyo a la agricultura ecológica. Pedimos compromisos para proteger a quienes producen bajo las exigentes normas europeas y evitar que su esfuerzo termine convertido en una ventaja comercial para grandes operadores que buscan maximizar beneficios mediante la deslocalización», concluye Sergio López.

Para COAG, la transición ecológica debe construirse reforzando a los agricultores y ganaderos que la hacen posible, no poniendo en riesgo su competitividad ni la confianza de los consumidores. En este sentido, desde la organización agraria pedirán al nuevo Gobierno que salga el fomento del consumo y promoción de las producciones ecológica europeas, el uso de alimentación ecológica y de cercanía en comedores escolares y compra pública y el fortalecimiento de las ayudas PAC a los productores ecológicos.