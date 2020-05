San Isidro Labrador: Patrón de los Valientes Agricultores y Ganaderos

Francisco Seva Rivadulla. Periodista Agroalimentario

Como todos los años, este 15 de mayo celebramos el Día de San Isidro Labrador, el Patrón de nuestros valientes Agricultores y Ganaderos, los grandes profesionales del sector primario, que durante esta crisis sanitaria del COVID-19, han demostrado su responsabilidad, solidaridad y profesionalidad trabajando intensamente para que los alimentos no faltasen en los hogares de todo nuestro país.

Podemos sentirnos muy orgullosos de nuestros agricultores y ganaderos, que han demostrado en tiempos difíciles como los que nos está tocando vivir, su “entrega y su enorme espíritu trabajador”, por lo que tienen nuestra fiel admiración. Gracias a su labor, el campo español no ha parado ni un solo momento, y el sector una vez más, ha sido un ejemplo para la economía y sociedad española.

Sin embargo no es fácil ser agricultor o ganaderos en la actualidad, ya que los hombres y mujeres del campo soportan una cargas impositivas y una fiscalidad que es una aberración total, y a eso hay que añadir, que nuestros gobernantes tanto en España como en Europa, no son capaces de valorar ni respetar la noble y digna profesión que es la agricultura. Es intolerable, que Europa no defienda sus producciones y las producciones de países terceros como Egipto, Marruecos, Sudáfrica o Turquía “campan a sus anchas” por territorio europeo, compitiendo de forma desleal con nuestras frutas y hortalizas, mientras que nuestros productores reciben todo tipo de controles e inspecciones, así como tienen que cumplir un conjunto de certificaciones de calidad. Es evidente, Europa no está cuidando ni protegiendo a los profesionales del sector agroalimentario.

Afortunadamente, los agricultores y ganaderos son unos grandes luchadores y van a seguir trabajando, y haciendo lo que mejor saben hacer, su trabajo en el sector agrícola, y van a continuar apostando por la innovación, la investigación, la internacionalización, la promoción, el marketing y aplicando un eficiente asesoramiento técnico.

No me cabe ninguna duda, que los ciudadanos del mundo vamos a tener siempre a nuestros “héroes” a nuestro lado, produciendo los mejores alimentos, sanos y seguros, para que lleguen a nuestros hogares, y podamos estar muy bien alimentados. Por todo esto, muchas gracias a los profesionales de campo por vuestra labor, que siempre admiraremos y reconoceremos, sois el gran motor de nuestra sociedad, ¡¡¡y tenéis el mejor trabajo del mundo!!!