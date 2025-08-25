Rectificación/ SALVEMOS LA ALCARRIA: Un entramado empresarial con epicentro en Córdoba apunta hacia La Alcarriaial con epicentro en Córdoba apunta hacia La Alcarria

El artículo publicado esta semana pasada se ha retirado después de que la empresa ENTREPEÑAS ENERGÍA S. L. haya hecho llegar una nota aclaratoria negando cualquier vinculación con las obras de la se hablaba en el artículo.

En su aclaración destacan que «en dicho texto se nos vincula —de forma directa o por insinuación— con la promoción de parques eólicos, plantas fotovoltaicas y sistemas de baterías en La Alcarria. Esta afirmación es falsa.

ENTREPEÑAS ENERGÍA, S.L. no promueve, ni ha tramitado, ni está desarrollando en La Alcarria proyectos eólicos, fotovoltaicos ni de baterías. Nuestra actividad en la provincia de Guadalajara nada tiene que ver con los desarrollos citados.

Al amparo del derecho de rectificación reconocido en la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, solicitamos:

La retirada de las alusiones que atribuyen a ENTREPEÑAS ENERGÍA, S.L. la promoción de eólicos, fotovoltaicos o baterías en La Alcarria, o, en su defecto, La publicación de una rectificación con igual relevancia y visibilidad, así como la inclusión de una nota aclaratoria al inicio del artículo».

A la espera de aclarar todos los detalles, se suspende por ahora la publicación del artículo