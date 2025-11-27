Salud mental y bienestar en agricultura: un informe europeo pone de manifiesto la urgente necesidad de abordar esta enfermedad

La presentación oficial del informe de políticas sobre salud mental en la agricultura, elaborado en el marco del proyecto europeo SafeHabitus, ha puesto de manifiesto la urgente necesidad de abordar el bienestar psicosocial en el sector agrario europeo. Su presentación en el Parlamento Europeo reunió a profesionales de la política, la investigación y el sector agrario en Europa para debatir la urgente necesidad de ofrecer un apoyo integral en salud mental a todas las personas que trabajan en la agricultura en la Unión Europea.

El nuevo informe subraya los profundos desafíos a los que se enfrenta la comunidad agraria. Alun Jones, responsable de proyectos en el Centro Internacional de Altos Estudios Agronómicos Mediterráneos CIHEAM Zaragoza y responsable de políticas en SafeHabitus, presentó las diez recomendaciones clave del informe, dirigidas a construir formas de vida más seguras, saludables y sostenibles en el sector agrario mediante acciones coordinadas a escala europea y nacional.

EL INFORME RECALCA QUE ABORDAR LA SALUD MENTAL EN EL SECTOR ES ESENCIAL PARA GARANTIZAR SU SOSTENIBILIDAD A LARGO PLAZO

Las recomendaciones abarcan ámbitos como servicios de apoyo, simplificación de requisitos administrativos, capacitación para servicios de asesoramiento, el apoyo a rentas justas, la resiliencia climática, y la investigación orientada a cubrir lagunas críticas en la evidencia. El informe también destaca la necesidad de realizar intervenciones específicas para mujeres y jóvenes que trabajan en la agricultura, y recalca que abordar la salud mental en el sector es esencial para garantizar su sostenibilidad a largo plazo.

Tras la presentación, la eurodiputada Maria Walsh moderó un debate sobre políticas de alto impacto, con la participación de actores europeos clave, que se centró en cómo hacer operativas las recomendaciones e integrar el bienestar mental como un pilar fundamental de la sostenibilidad del sector agrario europeo, avanzando desde la identificación de los problemas hacia la implementación de las políticas orientadas a la acción.

La presentación del informe de políticas de SafeHabitus marca un gran avance en los esfuerzos europeos por apoyar a quienes garantizan la sostenibilidad de nuestros sistemas alimentarios, subrayando el papel central del bienestar de todas las personas que trabajan en el sector agrario de Europa.

El informe completo se puede descargar aquí: https://www.safehabitus.eu/new-safehabitus-policy-brief-policy-recommendations-to-improve-farmers-mental-health/