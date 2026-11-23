El portal especializado Escrapalia, ha lanzado a subasta pública 8 lotes de terrenos de uso agrario con un total de 192.000 metros cuadrados, ubicados en 6 localidades de 4 provincias: Briones y Calahorra (La Rioja), Teruel y Torrijo del Campo (Teruel), San Andrés (Navarra) y Corbillos de los Oteros (León).

Su tasación conjunta alcanza 85.400 euros, con lotes que aceptan pujas desde 240 hasta 17.000 euros, y descuentos de hasta el 90% respecto al valor de tasación.

Las subastas permanecerán abiertas hasta el 11 de diciembre. Pueden participar, tras registrarse gratuitamente en Escrapalia, cualquier persona, empresa o inversor. Para pujar, deben realizar un depósito de garantía, cantidad que será devuelta íntegramente en caso de no resultar adjudicatario.

Los terrenos pueden ser de interés para agricultores y ganaderos que busquen ampliar sus explotaciones, inversores en activos rurales, proyectos agroecológicos, forestales o de conservación del territorio, o compradores locales que deseen adquirir patrimonio a precios muy por debajo de su tasación.

TERRENOS QUE SALEN A PUJAS

-La Rioja

En Briones, sale pujas dos parcelas rústicas de uso agrario de 2.135 metros cuadrados en total. Su precio de salida es de 750 euros y su tasación en 2.500 euros.

En Calahorra, a subasta una parcela rústica agraria de 2.411 metros cuadrados en el paraje Hoya Jubera. El precio de salida se sitúa en 600 euros, su tasación en 2.000 euros.

-Teruel

Se subastan tres lotes de terreno rústico agrario en el paraje Pinar Grande, en el término municipal de Teruel, y un cuarto lote en Torrijo del Campo:

Siete parcelas con un total de 103.131 metros cuadrados a un precio de salida de 17.327 euros y una tasación de 43.315 euros.

Seis parcelas con un total de 55.681 metros cuadrados y un precio de salida de 9.355 euros frente a una tasación de 23.386 euros.

Dos parcelas con un total de 12.157 metros cuadrados y precio de salida de 2.043 euros. Su tasación es de 5.106 euros.

En Torrijo del Campo, dos parcelas de monte bajo y encina de 5.938 metros cuadrados por 242 euros. Su tasación asciende a 2.688 euros.

-León

En Corbillos de los Oteros, se lanza a pujas una finca rústica agraria de 9.071 metros cuadrados en el paraje El Pajuelo. Su precio de salida es de 1.500 euros, y su de 5.000 euros.

-Navarra

En San Andrés, sale a subasta una parcela rústica agraria de 1.664 metros cuadrados en el paraje La Glera. Su precio de salida se sitúa en 500 euros, su tasación en 1.500 euros.

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