Sale a subasta por menos de 1 millón de euros un matadero industrial en Salamanca valorado en 9,8 millones

Un matadero industrial ubicado en la localidad salmantina de Mozárbez y valorado en 9,8 millones de euros está disponible para subasta pública desde este martes 26 por un precio menor a 1 millón de euros. Tras quedar desierta la primera convocatoria, el activo industrial vuelve al mercado con un precio de salida reducido y con un descuento del 91%

El portal Escrapalia es el encargado de poner en concurso de nuevo esta instalación, después de quedar desierta la primera convocatoria, y el activo industrial vuelve al mercado con un precio de salida reducido a 900.000 euros, un descuento del 91%, ha informado el portal en nota de prensa.

Procede de la empresa en liquidación Mataderos Salamanca S.L. y y este matadero industrial cuenta con un emplazamiento de 6.153 metros cuadrados construidos y una parcela de 44.193 metros cuadrados.

La nave principal dispone de una cadena de faenado con tecnología moderna del sector, dos salas de despiece independientes y mecanizadas, cuadras para animales, cámaras frigoríficas, depuradora, depósitos, maquinaria, utillaje, laboratorio y oficinas.

También cuenta con zona de descarga de ganado, lazareto, vestuarios, área de matanza de porcino, central térmica, escalde pelado y zona de recogida de sangre.

El lote incluye una vivienda anexa de 88 metros cuadrados equipada con vestíbulo, cocina, salón-comedor, tres dormitorios y aseo.

Su año de construcción data de 1996, estando las estancias del matadero en buen estado de conservación y cumplen con las normas medioambientales, urbanísticas, industriales, sanitarias y alimentarias vigentes, tal y como señala la empresa subastadora.

La puja estará abierta hasta el 25 de septiembre, siendo necesario realizar un depósito de garantía de 90.000 euros para poder acceder a ella.