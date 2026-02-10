SAECA avaló el año pasado operaciones de crédito a agricultores y ganaderos por 314 millones de euros concediendo 5.828 nuevos avales

Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA) consolidó su actividad en el ejercicio de 2025, concediendo 5.828 nuevos avales para operaciones financieras a agricultores y ganaderos de todo el territorio nacional, por un importe total superior a los 313,9 millones de euros. Este volumen es el segundo más elevado en la historia de la entidad, tras el del año 2024.

Un año más, la línea de avales ICO-MAPA-SAECA, subvencionada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), ha sido la más demandada por el sector. Así, a través de esta línea se otorgaron 1.667 avales, por un importe total de 123,1 millones de euros, destinados a facilitar el acceso a financiación de agricultores y ganaderos. Destaca que las garantías otorgadas a los jóvenes suponen un 97 % de los avales formalizados en esta línea, lo que refuerza las políticas de relevo generacional en el sector agrario impulsadas por el ministerio.

La línea estructural SAECA Inversión y Circulante, orientada a apoyar nuevas inversiones y cubrir las necesidades de capital circulante de las explotaciones agrarias, experimentó un crecimiento excepcional del 80% con respecto al año 2024. En 2025 se formalizaron 1.066 avales por un importe de 167,6 millones de euros, de los que el 60% de los beneficiarios fueron jóvenes, quienes destinan mayoritariamente estas operaciones a la compra de tierras.

Durante el ejercicio, SAECA puso en marcha una línea de Inversión y Circulante con reafianzamiento del ministerio destinada a garantizar operaciones de mayor volumen, con importes que pueden alcanzar hasta 2,5 millones de euros por operación. Esta nueva línea registra una buena acogida, especialmente para inversiones de la industria agroalimentaria.

Asimismo, se ha consolidado plenamente la línea de aval Agroseguro, mediante la cual SAECA facilita el fraccionamiento del pago de la prima del seguro agrario a agricultores y ganaderos, con 22,4 millones de euros en 3.094 operaciones formalizadas.

La entidad pública de caución cerró 2025 con un riesgo vivo de 931 millones de euros, el más alto de su historia, lo que supone un incremento del 3 % respecto al ejercicio anterior, reflejo del crecimiento sostenido de su actividad y de su papel clave en la financiación del sector agrario. Con su actividad, SAECA impacta en el 5,5% del total del endeudamiento del sector primario y el 2,4% de las explotaciones agrarias.

SAECA es una sociedad pública tutelada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que tiene como accionista a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y al Fondo Español de Garantía Agraria, (Fega ). Su objetivo es facilitar el acceso a la financiación, en las mejores condiciones, al sector primario para que pueda llevar a cabo inversiones de mantenimiento, mejora o modernización de sus explotaciones, así como necesidades de capital circulante.