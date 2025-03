Sabor agridulce: satisfacción porque Competencia investigue el reparto del mercado de maquinaria agrícola pero ven «mucho ruido y no resolver el problema»

Ante el anuncio de este jueves 6 de marzo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), asegurando que investiga a varios distribuidores de maquinaria agrícola por repartirse el mercado de maquinaria agrícola y fijar precios, la organización agraria Asaja CyL ha salido al paso y ha recordado que fueron ellos quienes denunciaron esta situación, a la vez que lamentan que finalmente solo se actúe contra tres concesionarios locales para «buscar un cabeza de turco para meter mucho ruido y no resolver el problema».

En una nota de prensa, la organización agraria destaca que el origen del proceso tuvo lugar en una denuncia genérica que efectuó ASAJA de Castilla y León ante el Tribunal para la Defensa de la Competencia de Castilla y León el 19 de mayo de 2021. El hecho denunciado era que las empresas fabricantes de maquinaria agrícola, o los importadores españoles, imponían a los concesionarios o distribuidores la obligación de ceñir las ventas a su zona de actuación (la establecida en el contrato de distribución), por lo que se limitaba la libre competencia y se alteraban los precios.

Es decir, «a diferencia de un coche, que cualquier ciudadano lo podemos comprar en cualquier concesionario de nuestro país, sea cual sea nuestro domicilio fiscal, en el caso de la maquinaria agrícola no es así», señala Asaja, que se ratifica íntegramente en lo denunciado en su día, «que sigue teniendo la misma vigencia, ya que nada ha cambiado al respecto».

En su momento, el Tribunal para la Defensa de la Competencia de Castilla y León, al ver que se trataba de una práctica de ámbito nacional, y que las marcas de maquinaria agrícola tenían todas ellas un mercado nacional, dio traslado del expediente a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC), que lo admitió a trámite e inició las pesquisas.

Sin embargo, lamentan que desde que una vez el expediente entra en la CNMC, ASAJA no ha tenido ningún tipo de información sobre la investigación, ni ha aportado nuevas pruebas, y recientemente ha recibido una comunicación indicando que no puede personarse en la causa al no tener interés legítimo para ello.

«LIMITAR UN HECHO TAN GENERALIZADO A TRES CONCESIONARIOS LOCALES ES BUSCAR UN ‘CABEZA DE TURCO’ PARA METER MUCHO RUIDO Y NO RESOLVER EL PROBLEMA»

Por eso, y «con respeto absoluto a la línea de investigación de la CNMC, y a las conclusiones que por ahora haya obtenido, así como respetando también la presunción de inocencia de los concesionarios investigados, ASAJA considera que se ha desviado el punto de mira a los distribuidores locales, que en gran parte son las víctimas, cuando debería de centrarse en los fabricantes de las grandes marcas -y en los importadores cuando, como ocurre con los tractores, son de fabricación extranjera».

En este sentido, ven que «limitar un hecho tan generalizado a tres concesionarios locales es buscar un ‘cabeza de turco’ para meter mucho ruido y no resolver el problema».

Por último, ASAJA anima a todos sus socios y simpatizantes para que refuercen la denuncia de la organización agraria exponiendo su experiencia personal cuando hayan sido objeto de esta práctica al comprar la maquinaria. Para ello disponen del Sistema de Informantes de Competencia Anónimos (SICA), de la propia CNMC.

(Fotos: Archivo sin relación directa con los imputados)