Rotundo respaldo de Asturias Ganadera a la concentración contra el descontrol por la instalación de los parques de baterías en zonas rurales

Desde Asturias Ganadera han mostrado su apoyo total a la concentración convocada por «STOP Baterías» el próximo sábado 21 de febrero a las 12:00 h de la mañana frente a la Xunta Xeneral.

Desde la organización ya han manifestado su oposición «a la irracional manera de gestionar la instalación de parques de baterías en zonas rurales, y también en las proximidades a algunas casas del ámbito periurbano. El suelo agrario no es ni debe ser suelo industrial, y los pueblos tampoco deben convertirse en polígonos industriales», señalan en una nota de prensa.

Por eso, exigen al gobierno de Barbón y Zapico que «ordenen adecuadamente el territorio, de forma que este tipo de instalaciones sólo se ubiquen en suelos industriales específicos, alejados de los núcleos de población, y no cedan a las presiones de algunas grandes empresas que sólo buscan una mayor rentabilidad económica. Exigimos una Ley que regule la instalación de parques eólicos y de baterías para implementar su desarrollo de forma sensata y respetuosa con los intereses agrarios y vecinales. Hasta que no esté debidamente regulada su instalación, exigimos también una moratoria a la construcción de estos parques».

Para la organización ganadera, «los decretos de Zapico aportan una falsa seguridad, pues lo mismo que se ‘decreta’ una cosa, se puede sin mayor debate volver atrás 24 horas más tarde, o cambiar lo dicho a capricho. Una Ley exige un trámite parlamentario largo que consolida el proceso, pasando numerosos filtros y debates, y puede fortalecer la protección del territorio».

Finalmente, Asturias Ganadera deja claro que «Zapico, si es verdaderamente un home d’izquierdes, debe enfrentarse con determinación y valentía a los intereses de las grandes empresas y multinacionales en defensa de los del pueblo llano, el medio ambiente, los pueblos y el paisaje. Está en tus manos».