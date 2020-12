Rotunda oposición a que se hagan efectivos nuevos recortes de agua para los regantes del Alto Guadiana

La Sectorial del Agua de la Asociación Agraria-Jóvenes Agricultores ASAJA de Ciudad Real se ha reunido de urgencia para manifestar la rotunda oposición de la organización agraria ante los planes de extracciones de 2021 que fijará este lunes la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG). ASAJA insiste en su oposición rotunda frente a nuevos recortes y pide a la Administración que sea sensible y reconozca el esfuerzo que están haciendo los regantes de la región, soportando las mayores restricciones de agua de toda España desde hace 25 años.

La organización agraria recuerda que los agricultores de Ciudad Real y de otras provincias de Castilla-La Mancha que pertenecen a la cuenca del Guadiana ya están regando con el 50% de sus derechos. Son las dotaciones más bajas de todo el territorio nacional y suponen un tercio del agua autorizada a los regantes de la misma cuenca, pero que pertenecen a otras provincias. Una discriminación que no les permite competir en igualdad de condiciones con otras zonas de España.

PIDE A LA CHG QUE NO DESOIGA LA VOZ UNÁNIME DE TODO EL SECTOR CONTRA NUEVAS RESTRICCIONES Y A LA CONSEJERÍAQUE HAGA UNA DEFENSA REAL DE SUS REGANTES

Aún con todo, estos agricultores están haciendo un esfuerzo incomparable por optimizar sus regadíos, siendo conscientes de la gran importancia que tiene hacer un uso racional del agua, un bien tan preciado y escaso. Es fundamental que la producción agraria sea compatible con las exigencias de la protección del medio ambiente y la conservación del espacio natural.

Así las cosas, ASAJA no solo insiste en su rotunda oposición sino que pide que no haya más recortes de agua en un año que está siendo tan complicado para los agricultores. La organización agraria pide a la CHG que no desoiga la voz unánime de todo el sector contra nuevas restricciones y a la Consejería de Agricultura que haga una defensa real de sus regantes, no acepte ninguna rebaja en las dotaciones para 2021 y vele por la viabilidad de las explotaciones agrarias que, sin agua, no tienen ningún futuro.

Un apoyo que debe ser contundente para las pequeñas y medianas explotaciones familiares, permitiéndoles poner en marcha las acumulaciones de caudal, que supone un mayor ahorro y control del consumo hídrico, un menor impacto ambiental y una mayor rentabilidad para las explotaciones que se acojan a ellas.

Por último, ASAJA insiste en que, mientras tanto, es esencial que se dote a la CHG, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, de medios materiales y humanos suficientes para poder desatascar el retraso en la resolución de expedientes que llevan mucho tiempo a la espera de una respuesta.