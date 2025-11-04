Ritchie Bros. y NetBid establecen una alianza para optimizar la gestión y venta de activos en procesos de insolvencia y reestructuración empresarial

Ritchie Bros., el mayor subastador mundial de maquinaria pesada y líder global en gestión y venta de activos, y NetBid, uno de los principales especialistas europeos en valoración y subastas de activos industriales usados –incluidas las subastas por insolvencia–, han establecido una alianza para optimizar sus servicios de gestión de activos dirigidos a clientes en procesos de insolvencia y reestructuración empresarial en Europa.

La colaboración se centrará en atender a clientes en Alemania, Austria, Suiza, Polonia, España y Portugal, ofreciendo una solución integral para la venta de activos en situaciones de insolvencia o de dificultad financiera: desde la valoración experta y el cumplimiento legal, hasta el marketing global y la logística, garantizando transacciones fluidas tanto mediante subasta como a través de venta directa. Especialmente en casos de reestructuración, insolvencia o venta a gran escala de equipos, la combinación de la experiencia y capacidades complementarias de Ritchie Bros. y NetBid ofrece un nivel inigualable de experiencia, transparencia y resultados.

Juntas, ambas compañías maximizarán los retornos para administradores concursales y empresas en situación de dificultad, aportando eficiencia al combinar la experiencia de NetBid en tasación, procedimientos de insolvencia y marcos legales locales con el alcance global, la capacidad de distribución y la red logística de Ritchie Bros. Esta alianza ofrecerá soluciones a medida para empresas de construcción, entidades bancarias, administradores concursales, compañías de leasing, profesionales de reestructuración y fondos de capital privado.

«Esta alianza representa una potente unión entre dos empresas complementarias», afirmó Duncan Ainscough, Director de Ventas de Ritchie Bros. EMEA. «Ritchie Bros. aporta alcance global a través de su plataforma de subastas y su capacidad operativa para gestionar grandes transacciones —incluyendo la recogida y retirada de equipos de manera profesional y transparente—, mientras que NetBid contribuye con su amplia experiencia en insolvencias y cumplimiento normativo»

«Estamos encantados de asociarnos c.on Ritchie Bros.», añadió Timm Langenfeld, miembro del Consejo Ejecutivo de NetBid Industrie-Auktionen AG. «Juntos ofrecemos un proceso de gestión de activos eficiente, transparente y diseñado para maximizar el valor para todas las partes implicadas».