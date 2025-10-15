Río de Galicia reescribe ‘El cuento de la lechera’ frente a los sesgos de género inconscientes: «Aunque digan que no puedes, tú decides lo que quieres»

Río de Galicia, marca 100% gallega perteneciente al Grupo Lence, lanza su nueva campaña, ‘El nuevo cuento de la lechera‘, una propuesta que invita a reflexionar sobre los sesgos de género inconscientes que todavía hoy marcan las expectativas hacia las mujeres. El lanzamiento se produce en el contexto del Día Internacional de la Mujer Rural (15 de octubre).

Con esta acción, la compañía transforma la vieja moraleja del clásico infantil —aquella que castigaba los sueños de una joven lechera por considerarlos un exceso de ambición— en un mensaje de libertad, confianza y determinación. En esta nueva versión, soñar no es un error, es un punto de partida.

ROMPER LOS CUENTOS QUE NOS CONTARON

Durante generaciones, los relatos infantiles han transmitido de forma sutil ideas sobre el papel que debía ocupar cada género. Mientras los héroes eran recompensados por arriesgar, las protagonistas femeninas solían ser reprendidas por soñar demasiado o desviarse del camino marcado. «El nuevo cuento de la lechera» reinterpreta ese guion y lo convierte en una llamada a la acción para que todas las mujeres, en cualquier ámbito, dejen de limitar su propio potencial por los estereotipos heredados.

«Crecimos escuchando cuentos que nos pedían no ser demasiado ambiciosas», explica Carmen Lence, presidenta de Grupo Lence. «Pero los sueños que se trabajan son los que mueven el mundo. Esta campaña quiere recordarnos que cada mujer tiene derecho a decidir hasta dónde quiere llegar, sin pedir permiso ni disculpas».

La campaña incluye una pieza audiovisual que se estrenará en televisión y plataformas digitales, así como un rediseño de los envases de Río de Galicia, donde las protagonistas son ganaderas reales de Río de Galicia junto a frases como «Aunque digan que no puedes, tú decides lo que quieres» o «De tu futuro eres dueña. Sé ambiciosa. Lucha. Sueña». De este modo, la marca transforma una historia de limitación en un manifiesto a favor de la igualdad de oportunidades y de la ambición sin culpa. Además, Carmen Lence será entrevistada el próximo 16 de octubre en el programa Más de Uno de Carlos Alsina (Onda Cero).

«El mensaje es universal», añade Carmen Lence. «Aunque nace del mundo del campo —porque ahí nació nuestra historia—, habla a todas las mujeres: directivas, estudiantes, madres, emprendedoras o trabajadoras. Queremos que todas sientan que este nuevo cuento también es suyo».

La marca reconoce que los sesgos de género no se manifiestan solo en el ámbito rural, sino también en la empresa, la ciencia, el deporte o la vida cotidiana. La campaña busca contribuir a un cambio cultural que impulse la igualdad real y la valoración del talento femenino en todos los entornos, sin etiquetas ni techos invisibles.

COMPROMISO CON RECORRIDO

«El nuevo cuento de la lechera» se suma a otras iniciativas impulsadas por Río de Galicia para promover la igualdad, el liderazgo femenino y la sostenibilidad social, como «Ganaderas con Actitud Río», programa de mentorización y acompañamiento a mujeres del sector primario; «Foro Activistas por un Futuro Rural», encuentro anual que da voz a mujeres referentes en emprendimiento y desarrollo sostenible; y el «Observatorio Activistas del Rural», estudio pionero sobre la situación del rural gallego y el papel de las mujeres en su dinamización.

«Queremos que cada campaña tenga un propósito y deje huella», concluye Carmen Lence. «Esta es una invitación a todas las mujeres a recuperar sus sueños. Porque la igualdad no es un cuento: es una historia que estamos escribiendo entre todos».