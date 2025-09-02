RFEAGAS presenta una Estrategia para un Territorio Resiliente para situar a la ganadería extensiva en el centro de la prevención de incendios

La Real Federación Española de Asociaciones de Ganado Selecto (RFEAGAS) ha elaborado y remitido a instituciones, organizaciones profesionales y medios de comunicación el borrador de una Estrategia para un Territorio Resiliente, un programa marco que sitúa a la ganadería extensiva y a las razas ganaderas en el centro de las políticas de prevención de incendios forestales, conservación de la biodiversidad y desarrollo rural sostenible.

Los incendios sufridos este verano, con consecuencias devastadoras sobre el territorio y sus habitantes, han puesto de relieve la necesidad de ir más allá de las habituales declaraciones institucionales. “Es momento de actuar con mayor ambición, visión estratégica y, sobre todo, unidad”, señalan desde el Comité de Dirección de la Real Federación.

“NADIE MEJOR QUE NUESTROS GANADEROS PARA LIDERAR UN MODELO SOSTENIBLE CAPAZ DE PREVENIR, LIMITAR Y MITIGAR LOS EFECTOS DE INCENDIOS, SEQUÍAS Y EMERGENCIAS CLIMÁTICAS”

El documento —abierto a las aportaciones de los actores del sector y en constante desarrollo— plantea medidas concretas para reconocer el papel multifuncional de la ganadería extensiva como herramienta de gestión preventiva del territorio. Entre ellas destacan:

Integrar el pastoreo controlado en los planes de gestión forestal y de prevención de incendios.

Reforzar la trashumancia como patrimonio cultural y ambiental, con protección jurídica efectiva.

Valorar los servicios ecosistémicos que aportan las razas autóctonas en la PAC y en los fondos europeos.

Impulsar campañas públicas de concienciación bajo el lema “Ganadería Extensiva: Un Cortafuegos Natural”.

Promover programas piloto en espacios naturales protegidos y zonas de alto riesgo para validar la eficacia del pastoreo en la reducción de biomasa inflamable.

“Nadie mejor que nuestros ganaderos, que durante siglos han contribuido al equilibrio de los ecosistemas, para liderar un modelo sostenible capaz de prevenir, limitar y mitigar los efectos de los incendios, las sequías y otras emergencias climáticas”, apunta RFEAGAS.

El mensaje clave de la propuesta de una Estrategia para un Territorio Resiliente es claro: La ganadería extensiva y la trashumancia son herramientas esenciales, multifuncionales y estratégicas para la prevención efectiva de incendios forestales, la conservación activa de la biodiversidad y la construcción de territorios resilientes. Apoyar estas prácticas es invertir en seguridad ambiental, sostenibilidad económica y patrimonio cultural vivo, garantizando un futuro viable para el medio rural español. Asimismo, desde la entidad se considera esencial poner en valor los productos procedentes del ganado de nuestro país como una de las vías para que el medio rural pueda seguir subsistiendo, haciendo que la sociedad en general y el consumidor tomen conciencia del valor de nuestras producciones tradicionales.

RFEAGAS reitera que este plan no es un documento cerrado, sino una propuesta de trabajo común, surgida en el seno de la Real Federación y dirigida a administraciones, organizaciones profesionales, expertos y sociedad civil, para que puedan aportar y mejorar las ideas contenidas en esta Estrategia, con el objetivo de lograr un compromiso compartido para el futuro del medio rural español.

Del mismo modo, y como ya hizo en la publicación de su comunicado la semana pasada, la entidad quiere manifestar su más profundo pesar por los fallecidos y heridos en los graves incendios del mes de agosto, y trasladar su solidaridad y apoyo a sus familias, a los vecinos que han perdido sus hogares y a todos aquellos profesionales, voluntarios y miembros de los servicios de emergencia que han trabajado incansablemente contra el fuego.