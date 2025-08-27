Retos y Desafíos de la Industria de los Mangos de España

Francisco Seva Rivadulla / Periodista Internacional

La industria de los mangos españoles está atravesando un gran momento, debido especialmente a su decidida apuesta por la creación de una organización interprofesional del aguacate y el mango, que ya ha visto la luz y supone un gran paso para afianzar la promoción, comunicación y marketing de este sector.

Sin ninguna duda, uno de los grandes desafíos de esta industria es la promoción internacional, especialmente en la Unión Europea, pero además de eso, será muy importante y también prioritario fortalecer estrategias comerciales para impulsar la internacionalización en otros mercados como es el caso de Asia y de Emiratos Árabes. Es de máxima importancia diversificar las exportaciones de los mangos españoles y apostar por mercados tan importantes como Japón o Corea del Sur.

Además de lo mencionando anteriormente, es muy importante seguir trabajando en capítulos como la falta de agua o el cambio climático, para poder tener una producción de mangos estable y competitiva. Al mismo tiempo, es de máxima importancia ya abordando el capítulo comercial comercializar los mangos españoles siempre con precios cerrados y nunca con precios abiertos.

Dentro del mismo contexto, es muy importante hacer un buen trabajo con las grandes cadenas de distribución internacionales, y no trabajar con intermediarios, ya que los grandes compradores en el viejo continentes son los supermercados. Al mismo tiempo, es necesario crear una cultura del consumo de mangos entre los mismos consumidores europeos, con la finalidad de incrementar el consumo de esta deliciosa fruta.

Otro aspecto digno de comentar es la importancia de que la industria española de los mangos trabaje con mayor intensidad en los mangos frescos cortados, que es una opción muy interesante y que puede ser muy beneficiosa para los “actores” de esta industria.

Aviso a Navegantes: La industria española del mango está creciendo y madurando, ahora es el momento de que apueste por desarrollar estrategias en comunicación, marketing y promoción, y siga trabajando en la formación de los productores, así como fomente la investigación y el desarrollo en esta súper fruta. Todo ello, acompañado de una gran unidad de oferta, puesto que la UNIÓN HACE LA FUERZA!!