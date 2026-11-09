Retirada de aceite: acusan a Competencia de convertirse en «un organismo al servicio de la agroindustria» y piden que se la investigue

Las declaraciones de los responsables de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en el sentido de que la medida aprobada por el Ministerio para el almacenamiento obligatorio de aceite va a producir un “encarecimiento artificial” del producto a los consumidores, ha provocado el enfado del sector, que acusa a la CNMC de «convertirse en un organismo al servicio de la agroindustria, que tendría que ser investigado por este motivo», según señala la Unión Extremadura.

El Ministerio de Agricultura ha publicado la Resolución de 4 de noviembre por la que determina que el 12 % de la producción declara mensual se almacene y no salga al mercado hasta el 30 de septiembre de 2027. Esta medida se ha tomado por la previsión de una campaña de producción un 23% superior a la del año pasado, con una producción esperada de 1,6 millones de toneladas, que junto con las 357.000 toneladas de excedentes de la misma iban a suponer un exceso de oferta que traería como consecuencia el desplome de los precios en origen.

En este sentido, la organización agraria aclara que si la campaña pasada con una producción de alrededor de 1,3 millones de toneladas el precio en origen del aceite disminuyó un 20% con respecto a la campaña anterior, «esta campaña con unas existencias acumuladas de 1,9 millones de toneladas el desplome se preveía inasumible».

«LOS AGRICULTORES VAN A SUFRIR ESTA CAMPAÑA UNAS PÉRDIDAS MUY IMPORTANTES Y LO ÚLTIMO QUE ESPERÁBAMOS ES QUE INSTITUCIONES COMO LA CNMC VINIERAN A INTENTAR HUNDIRNOS MÁS“

Y paralelamente, advierten de que «esta medida no va a ser efectiva si al mismo tiempo no se ponen trabas a las importaciones masivas de aceite sin aranceles de otros países, por lo que la Comisión Europea debería aprobar cláusulas de salvaguardia para mantener los precios del aceite en origen».

Sin embargo, lo que más ha dolido «son las declaraciones de los responsables de la Comisión Nacional de los mercados y la Competencia en el sentido de que la medida aprobada por el Ministerio va a producir un “encarecimiento artificial” del producto a los consumidores, el aceite de oliva virgen extra, sin entrar en vigor la resolución de almacenamiento privado cotiza en estos momentos entre 2,83 y 2,93 €/kg, muy por debajo de los costes de producción de los agricultores, sin que la bajada de más del 20% del precio en origen se haya reflejado en el precio que pagan los consumidores, por lo que asegurar que almacenar un 12% va a suponer un encarecimiento artificial solo puede provenir de un organismo al servicio de la agroindustria, que tendría que ser investigado por este motivo».

Finalmente, recuerdan que «los agricultores van a sufrir esta campaña unas pérdidas muy importantes por el precio que vamos a recibir por nuestras aceitunas y lo último que esperábamos es que instituciones como la CNMC vinieran a intentar hundirnos más en nuestras economías».