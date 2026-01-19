Respaldo al encierro de los comuneros de la Comunidad de Regantes del Páramo Bajo en la CH Duero por unas tasas que consideran abusivas

La Unión de Campesinos de Castilla y León ( UCCL) ha mostrado su apoyo al encierro llevado a cabo por los comuneros de la Comunidad de Regantes del Páramo Bajo en la sede de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) después de que estos agricultores tras denunciar que la Confederación les están imponiendo unas tasas que consideran abusivas y que, aseguran, ponen en riesgo la continuidad de sus explotaciones agrícolas.

Los regantes acusan a la presidenta del organismo de haber tomado de forma unilateral la decisión de repercutirles los costes energéticos del bombeo de agua desde el río Esla hasta su canal de riego, a pesar de la existencia de un acuerdo firmado que establecía que esos gastos debían ser asumidos por la propia Confederación.

Desde UCCL entienden que esta acción «es consecuencia directa del profundo malestar existente entre los regantes ante una situación que consideran injusta y que afecta gravemente a la gestión del agua y a la viabilidad de sus explotaciones agrarias».

La movilización cuenta además con un amplio respaldo del territorio. Desde la comarca del Páramo se han desplazado siete autobuses de comuneros y agricultores que se concentrarán junto a los regantes encerrados a las puertas de la Confederación Hidrográfica del Duero, reforzando así la protesta y la exigencia de soluciones inmediatas.

La organización considera legítima esta movilización como último recurso para reclamar diálogo y respuestas por parte de la CHD que permitan garantizar el futuro del regadío en la zona.

Finalmente, UCCL reclama a la Confederación Hidrográfica del Duero que escuche a los regantes, abra vías de negociación y aporte respuestas claras y urgentes a los problemas planteados.