Respaldo a un paro biológico, con una paralización temporal de la actividad productiva, para hacer frente a las plagas en el campo almeriense

La Junta Directiva de la Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas de Almería (COEXPHAL) ha acordado apoyar la realización de una parada biológica para la campaña 2026-2027, siguiendo la recomendación de la Comisión de Técnicos de la asociación ante la situación extraordinaria que obliga a aplicar medidas excepcionales para contener el avance de la plaga Trips parvispinus y de la Araña roja, cuya rápida expansión está generando una creciente preocupación en el sector hortícola.

Aunque la Junta Directiva respalda el paro biológico, aún es necesaria la elaboración de una planificación definitiva, adaptada a cada municipio y a cada una de las zonas productivas de la provincia de Almería.

Además, Coexphal trasladará esta propuesta a la Interprofesional Hortyfruta y posteriormente solicitarlo a la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, con el fin de que todo el sector unifique los criterios y los protocolos a seguir en este paro biológico para la próxima campaña.

LLAMAMIENTO A TODOS LOS AGRICULTORES, COOPERATIVAS Y EMPRESAS COMERCIALIZADORAS PARA ACTUAR DE MANERA UNIDA, PRIORIZANDO LA SOSTENIBILIDAD Y LA SEGURIDAD FITOSANITARIA

La decisión se adopta tras analizar la evolución de los daños que está produciendo el Thrips Parvispinus y la Araña roja, concretamente en los cultivos de pimiento.

Desde Coexphal consideran que la paralización temporal de la actividad productiva en determinadas superficies, acompañada de prácticas de higiene, sueltas masivas de fauna auxiliar y vacío sanitario reforzado, pueden suponer un freno determinante para interrumpir el ciclo biológico de los insectos y evitar que el problema se agrave en las próximas campañas.

La Junta Directiva de Coexphal hace además un llamamiento a todos los agricultores, cooperativas y empresas comercializadoras para actuar de manera unida y coordinada, priorizando la sostenibilidad del modelo productivo y la seguridad fitosanitaria del campo almeriense.

Esta medida fundamental debe reforzar la estrategia de control fitosanitario, pero debe ir acompañada del resto de medidas acordadas en la Mesa de Sanidad Vegetal de la delegación provincial de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía.

Coexphal planteará en los próximos días un calendario orientativo y se coordinará con administraciones, centros de investigación y empresas de control biológico para maximizar la eficacia de la medida.