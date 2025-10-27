Respaldo a las XXIV Jornadas Micológicas Buscasetas-Tierra de Sabor en el que participan 121 establecimientos del 1 y 16 de noviembre

La Junta de Castilla y León ha mostrado su apoyo, un año más, a la celebración de las Jornadas Micológicas Buscasetas-Tierra de Sabor, con la presencia del director general del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León ( Itacyl), Rafael Sáez, durante el acto de presentación de su vigésimo cuarta edición, que ha tenido lugar esta mañana en la Casa del Peregrino de León, y en la que el Gobierno autonómico ha invertido más de 42.000 euros.

En este 2025, la iniciativa promovida por la asociación Eurotoques se celebrará entre los días 1 y 16 de noviembre y contará con la participación de un total de 121 establecimientos (siete con Estrella Michelín, cinco con dos Soles Repsol y ocho con un Sol Repsol), ocho más que en la edición precedente, repartidos por todas las provincias de la Comunidad, 100 de ellos en la vertiente de menú y 21 en la de tapas o platos. “Números que demuestran el potencial micológico y gastronómico que tiene Castilla y León”, ha indicado el director del ITACyL.

Estas jornadas micológicas, referentes a nivel nacional, ponen en valor estas joyas gastronómicas de la Comunidad y son el atractivo que permiten congregar numerosos visitantes de todo el país durante estos días.

Precisamente, el acto de presentación de estas Jornadas Micológicas Buscasetas-Tierra de Sabor ha estado protagonizado por un showcooking en el que tres chefs procedentes de otros tantos restaurantes leoneses (Los Poínos, de Valdevimbre; La Tronera, de Villadepalos; y Cocinandos, de León) presentaron al centenar de asistentes una elaboración cada uno, con diferentes especies de setas (Boletus, Macrolepiota y Seta de Cardo) como hilo conductor, “pero con otros ingredientes, todos ellos incluidos bajo el paraguas de la Marca de Garantía Tierra de Sabor, que acoge más de 6.000 referencias pertenecientes a 900 empresas”, ha apuntado Sáez.

“Tierra de Sabor se ha convertido por méritos propios en el motor de la promoción de los productos de calidad de Castilla y León”, ha indicado el director del ITACyL, quien ha agregado que, en estos momentos, el ‘corazón amarillo’ está viviendo un punto de inflexión muy importante en términos de difusión, “gracias al acuerdo con la Federación de Fútbol, que nos va a permitir llegar a un público mucho más amplio”; y de posibilidades, “siempre que se apruebe el Presupuesto General de la Comunidad para el año 2026, que contempla un 10,2 % más que en 2024, y donde Tierra de Sabor se establece como uno de los ejes fundamentales de desarrollo”.