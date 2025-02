Respaldo a la norma de calidad de la miel pero con actuaciones urgentes para asegurar la viabilidad de las explotaciones apícolas familiares

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha reclamado actuaciones de carácter urgente a las Administraciones para asegurar la viabilidad y rentabilidad de las explotaciones apícolas familiares. La organización ha valorado de manera muy positiva el Real Decreto por el que se modifica la norma de calidad de la miel, que aprobó el Consejo de ministros el pasado 4 de febrero y que será publicado en el BOE a lo largo de este mes.

«Este Real Decreto es una demanda histórica de UPA y del conjunto del sector apícola, tanto por el interés de los apicultores como por dotar de una mayor transparencia e información al consumidor», han explicado desde UPA. El decreto parte de la modificación de una Directiva de la Unión Europea, que obliga a incluir en el etiquetado la indicación del porcentaje que representa cada uno de los países de origen de la miel en el caso de mezcla de mieles.

Además, esa Directiva y el RD aprobado garantizará que el producto que llegue al consumidor no haya sido desprovisto de las sustancias o ingredientes naturales característicos de la miel, eliminando además el concepto de «miel filtrada», y estableciendo que la miel a la que se haya retirado una parte importante del polen sea considerada miel para uso industrial, y no podrá considerarse comercializada directamente al consumidor final. Sin embargo, este Real Decreto, por obligación de la Directiva comunitaria, no entrará en vigor hasta el 14 de junio de 2026 debido al periodo establecido para su adaptación.

REUNIÓN CON EL MINISTERIO PARA ANALIZAR LOS TRABAJOS Y RESULTADOS E INCREMENTAR LOS CONTROLES ESPECIALMENTE EN LA INDUSTRIA DE NUESTRO PAÍS

Esta semana, y como respuesta a una petición de UPA junto al resto del sector apícola, una parte del cual ya ha mostrado su rechazo al decreto, se ha celebrado una reunión en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, con la presencia del director general de Alimentación, José Miguel Herrero, y varias subdirecciones del MAPA, en la que se han analizado los trabajos y resultados referidos a los planes de control vigentes y el compromiso en reforzarlos a lo largo del presente año, en tres ámbitos: tanto a nivel de comercio exterior sobre las importaciones de miel, los realizados a la industria alimentaria, y los controles efectuados a nivel de la comercialización (puntos de venta al consumidor), recordando desde el MAPA que las Comunidades autónomas tienen gran parte de las competencias en control. En este aspecto, UPA ha reclamado la necesidad urgente de llevar a cabo controles estrictos y con amplitud de muestras en todas las fases, pero especialmente dentro de la industria en nuestro país.

En la reunión también se han analizado los métodos analíticos que está realizando el MAPA, reclamando desde el sector la necesidad y urgencia en la validación de unos métodos oficiales a nivel europeo con objeto de poder detectar con mayor seguridad y eficacia posibles fraudes en el sector.

El Ministerio de Agricultura se ha comprometido también a realizar una campaña de promoción de la miel española, algo que UPA lleva reclamando largo tiempo. También, fruto de una propuesta de UPA en la reunión, surgió el compromiso por parte del MAPA y a petición del sector apícola, de promover un encuentro en el que participen la industria, la distribución y el sector.

En definitiva, UPA reconoce avances que, confían, puedan dar resultados positivos. Aunque los problemas que soporta el sector y en concreto las explotaciones apícolas familiares son numerosos (rentabilidad, control de fraudes, sanitarios, cambio climático, invasores, etc.), la organización asegura que seguirá trabajando en favor de la apicultura profesional y ante las diversas administraciones competentes (europea, estatal y regionales) con el objetivo de lograr «una apicultura rentable y cuyas funciones económicas, sociales y ambientales sean valoradas por el conjunto de la sociedad».