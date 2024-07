Repetición de precios en la lonja del Ebro donde no hay ninguna prisa por vender pero tampoco ninguna por comprar

FRUTOS SECOS: Continúan los apuntes positivos en la tablilla de las almendras, en esta ocasión casi de forma generalizada. Hay pocas operaciones en el mercado, pero esta semana se ha pagado un poco más por las almendras. Siguen siendo buenas las perspectivas de la nueva cosecha, tanto en calidades como en producción. Las noticias que vienen de la almendra americana son buenas, y es que va a comenzar la nueva campaña casi sin existencias, por lo que no habrá presión de mercancía vieja. (Ver cotización de los frutos secos de la lonja del Ebro y otras lonjas aquí)

FRUTAS: La demanda de cerezas sigue siendo alta y permite repetir precios con fortaleza. Asoman en la tablilla las primeras cotizaciones de albaricoques, paraguayos y nectarinas. Desde producción, destacan que en algunas zonas las tormentas de la pasada semana han dañado los frutales.

Repiten precios las frutas de pepitas, después de los recortes de la pasada jornada. No están siendo muy demandadas estas frutas, saliendo la mercancía a un ritmo muy lento de las cámaras.

PORCINO: Repetición en la tablilla del porcino que rompe la tendencia positiva en la que se movía el sector en las últimas semanas. Siguen bajando los pesos y no hay un exceso de animales, pero el mercado de la carne no permite más subidas, ante la dificultad de colocar la carne en los mercados europeos. Los consumos en Europa no han aumentado y los principales mercados siguen repitiendo precios, lo que ha quitado competitividad a nuestra carne.

LECHONES: Sigue bajando con fuerza la cotización del lechón, ante la dura competencia de oferta de fuera y la presión de los compradores por bajar precios. El vendedor tiene que bajar los precios si quiere colocar sus animales y el comprador no tiene prisa, viendo que cada semana bajan más los precios. La entrada de oferta de fuera sigue siendo constante, ante la pobre demanda de los demás mercados europeos.

AVES: Estabilidad en el mercado del pollo y repetición de precios en la tablilla. El mercado del vivo mantiene la cotización con fortaleza con falta de tamaño en las granjas, aunque la demanda no está tan animada como en anteriores semanas.

En el mercado de las canales sigue animada la demanda y las producciones están muy ajustadas. Los pedidos en las zonas costeras han comenzado a subir y se espera que la animación siga aumentando, en detrimento de las zonas de interior. Hay una alta demanda de las pechugas, pero las partes traseras se resisten y es difícil encontrar el equilibrio.

HUEVOS: Repetición de precios con fortaleza. La demanda interna se mantiene firme y no muestra signos de aminorar. Las exportaciones siguen discretas, pero continúas, lo que no permita más alegrías en los precios.

VACUNO: Se mantiene la repetición de precios de las canales de vacuno otra semana más, en un mercado que sigue equilibrado entre una oferta de animales en las granjas que sigue siendo baja y con pocos animales con peso, y unas ventas muy ajustadas para el mercado nacional, pero con alegría en las exportaciones. La demanda nacional se complica en estas fechas, los pedidos se desplazan a las zonas turísticas y las grandes ciudades solicitan menos género, con el añadido que algunas piezas como el delantero pierden demanda.