Rendimientos decepcionantes en trigo de regadío que puede caer más del 25% repecto a la campaña pasada en León

No solo la cosecha de trigo de esta campaña va a ser mala en secano, si no que todo indica que en el regadío no va a ser mejor. De momento las máquinas han empezado la labor de recogida esta semana en la provincia de León con unos rendimientos decepcionantes, muy por debajo de lo esperado, con una disminución de más del 25% respecto a la pasada campaña.

Este año la superficie de trigo en regadío en la provincia de León había aumentado significativamente pasando de 17.995 hectáreas en 2.021 a 20.912 hectáreas de la actual, es decir más del 16% en gran medida impulsada por los buenos precios del último año.

La producción total en 2021 alcanzó las 116.000 toneladas y este año pese al gran aumento de superficie puede que la producción esté por debajo de esta cifra, de ahí que ya se piense en unos rendimientos decepcionantes.

En cuanto a los precios los mercados continúan convulsos y los compradores limitan las operaciones ralentizando la demanda por si pueden cazar mejores ofertas.

En la sesión de la lonja de León celebrada este miércoles 20 en Santa María del Páramo, ligera corrección para trigo y cebada, descenso más significativo de 6 euros en tonelada en el maíz, repite la avena y comienza a cotizar el centeno a 305 euros tonelada.

Se puede consultar esta información de los precios agrarios y de las variaciones a la hora de cotizar en la Lonja de León de forma más detallada a través de la página web www.lonjadeleon.es.

COTIZACIONES DE LAS MESAS AGRÍCOLA Y GANADERA 20-07-22 DE LA LONJA DE LEÓN

Precios Orientativos Euros/Tonelada en Almacén

(Condiciones de Calidad O.C.M. Cereales-F.E.G.A. Campaña 2016/2017)

CEREALES COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/t €/t Trigo Pienso 335,00 334,00 ▼ Cebada ** 320,00 318,00 ▼ Triticale 325,00 324,00 ▼ Centeno S/C 305,00 Avena 320,00 320,00 = Maíz * 340,00 334,00 ▼

* Maíz con menos del 15% de humedad.

** Cebada peso específico por encima de 60

COLZA COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/t €/t Colza sostenible 600,00 600,00 =

Calidad tipo 9-2-42