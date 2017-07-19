Relevo generacional: El Mapama impulsa el Paquete joven para unificar criterios en todas las CCAA y exigir unas partidas mínimas

El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama) está impulsando el denominado Paquete joven, un documento que contiene 38 medidas para favorecer la implantación de jóvenes y apoyar a las mujeres en el territorio, que se ha presentado a las Comunidades Autónomas, done se recoge propuestas para unificar criterios en todas las CCAA y exigir unas partidas mínimas obligatorias.

La directora general de Desarrollo Rural y Política Forestal, Esperanza Orellana, ha presidido este martes 18 en Madrid la tercera reunión del Comité de Coordinación de las Autoridades de Gestión de los Programas de Desarrollo Rural (PDR) españoles, en el que se ha presentado este paquete, según ha informado el Mapama en un comunicado.

Propone la eliminación de los «peajes» en las transferencias de derechos del pago básico y propuestas para facilitar la financiación



El objetivo general es impulsar la incorporación de los jóvenes agricultores con el compromiso de las Comunidades Autónomas, para destinar un porcentaje mínimo obligatorio de fondos del Desarrollo Rural para la ayuda a la primera instalación.

Además, se han previsto acciones de armonización de los diferentes requisitos que se exigen en las convocatorias de cada región, como el nivel de formación, la fecha para iniciar el proceso de instalación, el contenido del plan empresarial o la tutorización del joven.

Hay también medidas en el marco del primer pilar de la Política Agraria Común (PAC), como la eliminación de los «peajes» en las transferencias de derechos del pago básico y propuestas para facilitar la financiación y el acceso al crédito para jóvenes y mujeres rurales.

El Gobierno respalda también a través de este Paquete joven el uso de nuevas tecnologías, la formación y la orientación práctica, como con el «Erasmus agrario», los cursos de formación continua o las ayudas a entidades de mujeres rurales.

Otra de las metas es hacer visible del papel de las mujeres, mediante el impulso de la Ley de titularidad compartida, para lo que realizará una campaña de formación y formación del personal dedicado a orientar a las mujeres en esta materia.

Completa este Paquete joven una oficina dirigida a la atención del joven y a la mujer rural, la realización de análisis y estudios, y la apuesta por el turismo diversificado y generador de empleo.

El Paquete Joven nace para atajar «el marcado proceso de envejecimiento y despoblamiento» de determinadas zonas rurales

En la reunión, Orellana ha analizado con los representantes autonómicos el alcance de cada una de estas medidas, que se seguirán evaluando a través de grupos de trabajo.

El Mapama ha detallado que el Paquete joven se enmarca dentro de la Estrategia Nacional de Modernización y Diversificación Rural diseñado para atajar «el marcado proceso de envejecimiento y despoblamiento» al que se enfrentan determinadas zonas rurales españolas.

En el actual periodo de programación de la PAC hay un presupuesto global de 753 millones de euros para la instalación de jóvenes agricultores en España, con una contribución financiera de la Unión Europea (UE) de 567 millones de euros.

Es, según el Ministerio, una «herramienta muy importante», pero no la única, por lo que es «imprescindible» coordinar todas las posibles ayudas e instrumentos que promuevan y favorezcan el relevo generacional.