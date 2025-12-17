Reiteran la necesidad de adoptar más medidas para evitar los daños que provocan los conejos en las explotaciones agrícolas

La Comunidad de Labradores y Ganaderos de Almendralejo (CLYGAL) reitera la necesidad de que se adopten medidas efectivas y urgentes contra los daños que provocan los conejos en las explotaciones agrícolas de Tierra de Barros, y especialmente en el término municipal de Almendralejo, ya que la reproducción de esta especie está alcanzando tintes de plaga, debido al ‘santuario’ que para ella supone la franja de seguridad de la autovía.

Se da la circunstancia de que a las zonas de seguridad de la A-66 a su paso por localidades como Torremejía, Almendralejo, Villafranca de Los Barros se unen ahora explotaciones semiabandonadas en las inmediaciones de la franja se seguridad, ensanchándose así lo que ya es un auténtico vivero, desde el que los conejos se extienden en un amplio radio de acción, invadiendo las explotaciones agrarias y provocando daños costosos, sobre todo en aquellas plantaciones de olivos y viñas.

Ante esta situación, la Comunidad de Labradores insta a la Asociación de Cazadores José de Espronceda a revisar el Plan Cinegético Plurianual, para contemplar esta situación y poder actuar contra la excesiva población de esta especie, antes de que se convierta en una auténtica plaga.

Asimismo, solicita al Ayuntamiento de Almendralejo que, a través de la Guardería Rural, proceda a dar aviso a los propietarios de explotaciones que se encuentren en situación de abandono para que las limpien y se impida crear nuevos espacios para la proliferación de la especie.

De igual forma, CLYGAL llama a la Asociación de Cazadores José de Espronceda, como responsable y gestora del Coto Deportivo de Almendralejo, a que agilice todos los trámites necesarios ante las administraciones competentes (local, autonómica y central), para que cuanto antes dispongan de los permisos y autorizaciones que les permitan acceder a esas zonas y actuar con urgencia, antes de que sea demasiado tarde.

La Comunidad recuerda finalmente que no es únicamente la franja de la A-66 la que cuenta con esos espacios donde proliferan los conejos, ya denunciado en febrero, sino que también hay zonas en las inmediaciones del trazado ferroviario que se encuentran en la misma situación, por lo que sería conveniente contemplar también esos espacios