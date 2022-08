Rehalas: ¿nos afecta el nuevo anteproyecto de ley nacional de bienestar animal?

Alfonso Aguado Puig / Presidente Asociación Española de Rehalas

Tras conocer que el Consejo de Ministros se apresuró a aprobar un nuevo texto del anteproyecto de Ley nacional sobre bienestar animal, cuando creían que nadie les veía, desde la Asociación Española de Rehalas, queremos mandar al colectivo de rehaleros e interesados unas primeras conclusiones.

La primera y fundamental es que estamos ante un documento que no tiene una eficacia jurídica directa, es decir, no hay una nueva ley de bienestar animal en España. El documento aprobado, supone un trámite más en la elaboración de esta norma.

En segundo lugar, ya nos parece sospechoso que se haya tomado esta decisión un 1 de agosto, fecha en la que la mayoría de los españoles, incluidas Sus Señorías, toman vacaciones y nuestra atención podría estar en otras cuestiones. Pues bien, craso error, el mundo cinegético ha saltado como un resorte, contra este nuevo asalto a nuestra libertad. El documento al que hemos tenido acceso (no sin mucha dificultad ya que los documentos que aprueba el Consejo de Ministros no se publican en diario oficial) no está firmado, por lo que hacemos nuestro análisis con las oportunas reservas.

Entrando en su contenido, el tinte animalista se percibe ya desde su Exposición de Motivos al definir a los animales de compañía como seres sintientes y sujetos de derechos, lo que nos aclara que los autores de esta norma son los mismos animalistas que ponen por delante los animales a las personas. Cuando hablan de aumento de la sensibilidad en la ciudadanía en relación con los animales, lo que hacen es justificar la imposición de su ideología radical, que no admite críticas.

En cuanto al ámbito de aplicación, el gobierno no cumple su compromiso de sacar de este texto a los perros de caza, ya que en su art. 1 no los excluye expresamente y en su art. 2 los define como animales sujetos a esta Ley, ya que va a afectar a todos los que se incluyen en su Listado positivo, con independencia de su uso y el lugar en el que habiten, con lo que los perros de rehala y en general, de caza, se verán afectados de lleno.

Por lo tanto, todas las promesas hechas hasta ahora por parte de algunos miembros del Gobierno y partido en el poder han sido falsas. Desde la Asociación Española de Rehalas nos sumamos al descontento del colectivo cinegético y del Mundo Rural y manifestamos nuestra disposición a salir de nuevo a la calle, poniendo nuestras caracolas a disposición de la Marea Naranja del 20M. VIVA LA CAZA.