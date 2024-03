Regresan a Madrid las protestas al considerar que Planas «solo echa balones fuera y solo está poniendo parches al campo»

Cooperativas Agroalimentarias de España Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, en rueda de prensa, ha presentado los pilares fundamentales que mueven la nueva manifestación que tendrá lugar este domingo en Madrid: PAC, reciprocidad en las relaciones comerciales, la Ley de la Cadena Alimentaria y elecciones en el campo. Para la organización, hasta ahora el ministro Planas «solo echa balones fuera y solo está poniendo parches al campo».

La organización critica que la política agraria común se ha convertido en una política burocrática medioambiental que está perjudicando a los agricultores. En este sentido, considera que se debe cambiar el Pepac y, si es necesario, el reglamento del Consejo para hacer una PAC más simple, más adecuada a la realidad productiva y más enfocada al profesional. Además, señala que «hasta ahora el Ministerio sólo está poniendo parches de cara a 2025 para corregir defectos que se han constatado en el primer año de aplicación de la PAC y que no se ha previsto nada para 2024″.

Unión de Uniones acusa al ministro de Agricultura, Luis Planas, de echar balones fuera y no defender en Europa una postura que beneficie al campo español. En esta misma línea, se encuentra el tema de la reciprocidad en las relaciones comerciales con países terceros. Al no activar las cláusulas espejo, «se está permitiendo producir con medios que no están aceptados en Europa, favoreciendo la competencia desleal y permitiendo un fraude a los consumidores que piensan que todo lo que hay en las estanterías es de la misma calidad y cumple las mismas exigencias que lo que producimos en España».

«Los agricultores lo que queremos es que se nos permita producir para que las familias tengan en la mesa alimentos seguros y a precios asequibles» comenta Luis Cortés, coordinador estatal de Unión de Uniones «y poder vivir dignamente de ese trabajo» añade.

Por lo que respecta a la Ley de la cadena alimentaria, la organización critica que Luis Planas no se moje para desarrollarla y dotarla de herramientas y certidumbres jurídicas para que los agricultores y ganaderos puedan defender sus precios y critica «los productores seguimos vendiendo a pérdidas y los organismos competentes mirando hacia otro lado».

UNA MANIFESTACIÓN PACÍFICA Y DE LA CIUDADANÍA



Por estos motivos fundamentales y manteniendo el compromiso con los tractores que no pudieron entrar en Madrid el pasado 21 de febrero, Unión de Uniones comenzará la manifestación en el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, transcurrirá por la Castellana, Paseo de Recoletos y Paseo del Prado, hasta el Ministerio de Agricultura.

La organización quiere también expresar de alguna manera el agradecimiento a las muestras de apoyo que han recibido los agricultores y ganaderos estos días por parte de los ciudadanos. Por ello, al principio de la manifestación se hará una donación a Mensajeros de la Paz de alimentos, «entendiendo que son los más desfavorecidos quienes están pagando la situación actual de inflación alimentaria, en la que los productores y consumidores son los principales perjudicados».

Igualmente se realizará una donación de sangre en la parte final de concentración de la manifestación, en las inmediaciones del Ministerio de Agricultura. «Los agricultores y ganaderos que nos dejamos cada día la sangre en el campo, queremos también mediante este acto simbólico manifestar que estamos orgullosos de la labor que realizamos y que queremos compartirla con el resto de la sociedad», señalan.

«El sector primario son los pies del resto del cuerpo. Si no hay agricultores, estamos vendidos», comenta Anastasio Yébenes, responsable de sectores agrarios de la ejecutiva de Unión de Uniones, quien insiste en que esta manifestación está abierta a la ciudadanía, para que los niños y niñas que quieran puedan subirse a los tractores y conocer a quienes producen los alimentos.