Regantes tradicionales extremeños critican que las ayudas al regadío no se ajustan a ellos y «profundiza en la desigualdad» frente a otros modelos

La Asociación de Comunidades de Regantes Históricas y Tradicionales de Extremadura ha mostrado su malestar por la convocatoria de ayudas al regadío, publicada este miércoles 8 en el Diario Oficial de Extremadura (DOE), al considerar que «no se ajusta a las necesidades reales» de muchos regantes tradicionales y «profundiza en la desigualdad» frente a otros modelos de riego.

En un comunicado, la organización ha explicado que en la reunión mantenida el pasado 2 de octubre con el consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, Francisco José Ramírez, trasladaron las «singularidades y demandas de este tipo de comunidades, obteniendo como única respuesta la falta de presupuesto».

Según han denunciado, son ya «dos legislaturas, tres consejeros y varios directores generales» los que conocen sus reivindicaciones «sin que hasta la fecha se convoquen ayudas específicas» para el regadío tradicional.

Los regantes han apuntado que las bases reguladoras de las ayudas «carecen de un diagnóstico real» sobre la situación de los regadíos de montaña y sus necesidades, mientras que «abundan en burocracia y exigencias técnicas» difíciles de asumir por comunidades pequeñas.

DEFIENDEN QUE EL PROYECTO WASHA EN ALDEANUEVA DE LA VERA PRUEBA QUE EL MANTENIMIENTO DE LAS ACEQUIAS HISTÓRICAS «NO DERROCHA AGUA, SINO QUE MEJORA SU DISPONIBILIDAD”

Entre los principales obstáculos, han citado la obligación de acometer obras nuevas con gran inversión inicial, la exclusión del IVA de las subvenciones -que deben adelantar las propias comunidades- y la falta de apoyo al mantenimiento de las infraestructuras históricas.

Asimismo, han criticado la imposición de la tramitación electrónica «sin ofrecer alternativas» a quienes no disponen de medios, y la ausencia de participación de los colectivos afectados en la fase de diseño de las convocatorias.

«Se impone un modelo tecnocrático que ignora la realidad de nuestros pueblos y empuja a la desaparición de los regadíos tradicionales», han lamentado.

La asociación ha advertido además de los efectos del actual modelo de gestión del agua en zonas de montaña como el Valle del Jerte, «donde la desaparición de la red tradicional de acequias ha provocado una menor infiltración del agua en el subsuelo, escasez en periodos críticos y conflictos en la comarca».

En este sentido, han citado el proyecto Washa, del IGME-CSIC en Aldeanueva de la Vera, como prueba de que el mantenimiento de las acequias históricas «no derrocha agua, sino que mejora su disponibilidad».

Entre sus demandas, la entidad ha reclamado que se ejecuten las actuaciones ya aprobadas en Aldeanueva de la Vera, Talaveruela y Losar de la Vera, con estudios técnicos y presupuesto de Tragsatec, y que se convoquen ayudas anuales específicas para el regadío tradicional.

A su juicio, estas ayudas deberían incluir actuaciones de mantenimiento y mejora de las redes, estar exentas de IVA y definir claramente qué se entiende por regadío tradicional.