Recomiendan a los perceptores de la PAC que revisen posibles duplicidades en la renta por un error administrativo que provoca una mayor penalización fiscal

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) advierte de que numerosas personas de la Comunitat Valenciana que perciben subvenciones procedentes de la PAC están hallando en los datos fiscales de sus declaraciones de la renta ingresos duplicados por esta línea de ayudas agrarias, de manera que, en caso de no detectarse y subsanarse este error administrativo, los declarantes sufren una mayor penalización fiscal de la que les corresponde por ley.

En este sentido, AVA-ASAJA recomienda tanto a los agricultores y ganaderos que reciben pagos de la PAC como a los asesores que les tramitan las declaraciones de la renta que revisen exhaustivamente los datos fiscales antes de remitir los borradores al Ministerio de Hacienda para eliminar posibles ingresos que aparecen de manera duplicada.

El presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, subraya que “las ayudas de la PAC no suelen pasar de cuantías testimoniales para la mayoría de los productores valencianos, pero aun así hay que fijarse bien porque, por un error administrativo, posiblemente por el mal cruce de datos de los gobiernos autonómico y nacional, no es justo pagar impuestos sobre ingresos que no se han cobrado. La PAC es mala para la agricultura valenciana, su tramitación es una odisea por la excesiva burocracia y los fallos en la aplicación informática y ahora, además, su inclusión en la declaración de la renta está llena de pifias que nos pueden salir caras”.

AVA-ASAJA critica que el Gobierno central no haya corregido la rebaja de módulos, tal como reivindicó la organización agraria a finales de abril, para evitar discriminaciones arbitrarias en los dos principales cultivos valencianos: los cítricos y la uva para vinificación.

Por un lado, las mandarinas y naranjas fueron excluidas de una reducción fiscal específica en las provincias de Castellón y Alicante, así como en localidades de la provincia de Valencia muy productoras como Alzira, Carcaixent, Torrent, Turís, Llíria, Pedralba, Sagunt, etc. En cuanto a la uva, el Gobierno sólo aplicó una rebaja específica a once términos valencianos y dejó fuera a las poblaciones más importantes del sector vitivinícola como Utiel, Requena, Cheste, Chiva, Moixent, Fontanars dels Alforins o la Font de la Figuera.