Recomendaciones veterinarias ante la lengua azul y gripe aviar: vacunar lo antes posible frente a los serotipos más virulentos y revacunar el serotipo 3

El comité de la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria de España (RASVE) ha mantenido esta semana una reunión para intercambiar información y evaluar las medidas para afrontar las enfermedades que en el último mes afectan de manera especial al territorio español, en particular la lengua azul, en los animales rumiantes, y la gripe aviar. Entre las recomendaciones veterinarias ante la lengua azul destaca vacunar lo antes posible frente a los serotipos más virulentos y revacunar el serotipo 3.

En cuanto a la lengua azul, el comité RASVE reunido el miércoles, 10 de septiembre, se ha mostrado preocupado por la baja cobertura de vacunación y ha considerado la importancia de continuar con la labor de sensibilización del riesgo de infección en toda la península, ya que no hay restricciones a los movimientos, y es previsible que la actividad del vector aumente durante los próximos meses (el periodo septiembre-noviembre es el que suele presentar mayor incidencia); y la necesidad de aumentar la vacunación en las explotaciones ganaderas de ovino y bovino.

Sobre la gripe aviar, el comité aconseja medidas de bioseguridad en las explotaciones avícolas para evitar el contacto directo o indirecto con aves silvestres.

El comité RASVE es un órgano colegiado creado en 2001, que establece el sistema de alerta sanitaria veterinaria y coordinación en materia de sanidad animal. Se encarga de estudiar la situación y evolución de las enfermedades animales, así como de aprobar las medidas necesarias para hacerlas frente. Forman parte del comité los directores generales con competencia en sanidad animal de las comunidades autónomas y, en representación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, está presidido por el director general de Sanidad de la Producción Agroalimentaria y de Bienestar Animal.

En su reciente reunión, el comité ha recomendado vacunar lo antes posible frente a los serotipos más virulentos y con especial énfasis en ovino, pero también en bovino, dado que los serotipos 3 y 8 presentan síntomas clínicos, y de esa forma se ayuda a controlar mejor la circulación, lo que al mismo tiempo facilitará los movimientos de animales.

El comité recomienda también revacunar frente al serotipo 3, aunque no haya transcurrido un año desde la última dosis administrada, para disminuir los problemas que se han detectado en explotaciones ya vacunadas.

El comité RASVE ha revisado los datos y la situación epidemiológica de la lengua azul en España desde la aplicación de la Orden APA/229/2025, que estableció un cambio significativo de estrategia en el programa nacional.

CAMBIO DE SISTEMA: DE CONTROL A VIGILANCIA YA QUE EL FACTOR MÁS DECISIVO DE EXPANSIÓN DEL VIRUS HA SIDO LA BAJA COBERTURA DE VACUNACIÓN EN LA CABAÑA

Este cambio fue aprobado por el comité RASVE tras constatar, a partir de septiembre de 2024, hasta cuatro serotipos diferentes de la enfermedad (1, 3, 4 y 8) y sopesar las dificultades que existían en esas fechas en el necesario desarrollo de vacunas, especialmente frente al serotipo 3, para su aplicación, y las implicaciones en el comercio interior de los animales.

Básicamente, se pasó de un programa de control y erradicación (más restrictivo) a uno basado en la vigilancia, que ha permitido el movimiento libre de los animales en todo el territorio peninsular, con la recomendación del uso de vacunación, pero sin ser obligatoria.

También estableció un sistema de notificación de focos más simplificado. El comité se ha reafirmado en que se mantendrá la situación actual —sistema de vigilancia— porque otorga flexibilidad a las producciones y a los movimientos animales.

Los datos disponibles revelan que, en esta temporada de actividad vectorial, desde el pasado mes de abril, los serotipos 3 y 8 prácticamente circulan por toda la mitad oeste peninsular. Hasta el momento únicamente no se ha detectado circulación vírica en Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana, y las provincias de Valladolid, Guadalajara, Cáceres y Cuenca.

El comité RASVE ha determinado que además de los movimientos libres de animales y la propia actividad del mosquito vector, el factor más decisivo de expansión del virus ha sido la baja cobertura de vacunación en la cabaña, a pesar del esfuerzo realizado por la mayoría de las comunidades autónomas en facilitar la dispensación, de ahí que se inste a revacunar el serotipo 3. Aunque existen diferencias de porcentajes de cobertura vacunal entre territorios y especies, en ningún caso se alcanza una cobertura óptima que los expertos situarían en más del 80 %.

GRIPE AVIAR: ES MUY PROBABLE QUE SIGAN APARECIENDO NUEVOS FOCOS

El comité RASVE también analizó en su reunión la situación epidemiológica de los últimos focos de influenza aviar. En lo que va de año se han detectado en España los siguientes focos:

cuatro focos en aves de corral (dos en Castilla-La Mancha, uno en Extremadura y otro en Andalucía)

un foco en aves cautivas en el País Vasco, y

una treintena de casos en aves silvestres en Extremadura, Castilla y León, Galicia, Asturias, País Vasco, Cataluña y Andalucía.

Debido al aumento de casos en aves silvestres, la probabilidad de que aparezcan nuevos focos en aves de corral es mayor, por lo que el comité RASVE recomienda reforzar las condiciones de bioseguridad en las explotaciones, especialmente en las zonas consideradas de riesgo.

Se recuerda la necesidad de mantener y reforzar las adecuadas medidas de bioseguridad en las explotaciones avícolas para evitar el contacto directo o indirecto con aves silvestres, así como reforzar la vigilancia pasiva tanto en aves silvestres, como en explotaciones avícolas, notificando a los servicios veterinarios oficiales cualquier sospecha de enfermedad, en particular, en el caso de aves domésticas por detección de caídas de consumo de agua o pienso, reducción de puesta de huevos, presencia de mortalidad anormalmente elevada, u observación de otros síntomas clínicos compatibles con la enfermedad.

Se recuerda que este virus no puede ser transmitido al hombre a través de carne de ave cocinada, huevos o productos procesados derivados de ellos, pero, en cualquier caso, se recomienda minimizar el contacto innecesario con las aves que muestren síntomas clínicos o se hallen muertos en el campo.

El comité RASVE ha destacado la importancia de que los ciudadanos observen las recomendaciones de la guía de actuaciones en fauna silvestre, por tratarse de una enfermedad con implicaciones de salud pública. En este enlace hay disponible una guía con información y recomendaciones sobre la gripe aviar.