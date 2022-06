Reclaman una modulación de las ayudas asociadas centradas en el olivar con dificultades específicas

Aplicar la modulación para beneficiar a las explotaciones más vulnerables. Es la principal alegación que va a presentar UPA Andalucía en la aplicación de las ayudas asociadas al olivar con dificultades específicas y alto valor medioambiental. Una modulación con la que, además, se puede conseguir un objetivo primordial para la organización, que sería modificar los criterios de densidad de árboles y pendiente para que beneficie a un mayor número de explotaciones. Además, consideran clave la degresividad de las ayudas para que se aplique un importe mayor a las primeras hectáreas porque “la aplicación lineal desvirtúa la propia filosofía de las ayudas asociadas, que es la de apoyar a la parte del sector más vulnerable”.

El secretario general de UPA Andalucía y Jaén, Cristóbal Cano, vuelve a defender la consecución de las ayudas asociadas para el olivar tradicional puesto que se trata de un “hito histórico” que “hemos conseguido desde nuestra organización, que ha sido la única que las ha reivindicado desde 2014”. Es más, recuerda, “ni siquiera la propia Junta de Andalucía, en sus alegaciones de diciembre de 2021 al Plan Estratégico Nacional, solicitaba una ayuda asociada para el olivar tradicional”.

LAMENTAN LAS CRÍTICAS A ESTAS AYUDAS DE QUIENES QUIEREN EL DINERO PARA «FINANCIAR CHIRINGUITOS»

De ahí que Cristóbal Cano critique que “seguramente haya quien no le guste esta ayuda y preferiría ese presupuesto para arrancar olivos y plantar superintensivos. Seguramente otros se hayan sorprendido y no acepten bien este cambio, porque ya tenían pensado que los 30 millones de euros que incluía el plan sectorial para el olivar les vendría muy bien para financiar chiringuitos y que la ayuda no le llegara directamente a los olivareros. Ante esto, nosotros hemos sido los únicos que, desde 2014, hemos reivindicado las ayudas asociadas para este olivar. Y vemos con sorpresa cómo parece que a algunos actores del sector primario les moleste que se haya conseguido esta ayuda”, afirma Cristóbal Cano.

El secretario general de UPA Jaén expone que las ayudas planteadas por el Ministerio “son mejorables, por supuesto”, y por eso la Organización presenta alegaciones en la línea de “reclamar una modulación que beneficie al mayor número de explotaciones posible”.

“Para la Comisión Europea es necesario justificar esta ayuda con criterios medioambientales, por lo tanto, la introducción de conceptos como la degresividad o los topes máximos por explotación son muy positivos, ya que de esta manera se ahonda más en que las ayudas asociadas no fomentan una mayor intensificación y cumplen mejor con su propósito», beneficiando al olivar con dificultades específicas.

De ahí que reclamemos la modulación para que no haya una ayuda lineal y se beneficie más a las primeras hectáreas”, añade el secretario general de UPA Jaén.

Cristóbal Cano se muestra satisfecho porque hayamos conseguido que, a estas alturas de desarrollo del plan Estratégico Nacional, se incluya a este olivar con dificultades en las ayudas asociadas agrícolas, cuando sólo se había abierto la puerta en este marco a la uva pasa.

“Ahora, una vez que tenemos la ayuda, estamos trabajando para que su aplicación sea la mejor posible y mejorarla en futuros marcos comunitarios, tanto presupuestariamente como en condiciones de aplicación”, concluye el secretario general de UPA Jaén.