La Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) ha reclamado un cambio de modelo en sanidad anima, al defender que «hay que pasar de la erradicación al control y dejar de castigar al ganadero», tras la reunión mant4enida con el director general de Producción Agrícola y Ganadera de la Junta de Castilla y León, Juan José García García, para abordar la sanidad animal y los problemas que afectan a agricultores y ganaderos de la Comunidad.

Para la organización, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental «empieza a recoger lo que UCCL lleva años reclamando. Simplificar la burocracia, cambiar la estrategia frente a la tuberculosis, mejorar el diagnóstico o reforzar la figura del veterinario de referencia son demandas que esta organización defiende desde hace años y que ahora empiezan a abrirse paso en la Administración regional». UCCL valora la disposición mostrada, pero subraya que los compromisos y propuestas trasladados deben traducirse en medidas concretas que mejoren la situación de las explotaciones.

Entre los asuntos tratados, destaca la próxima publicación de una orden para simplificar el módulo ganadero. UCCL la considera necesaria y espera que reduzca de forma real las cargas administrativas. Sin embargo, entiende que la simplificación debe ir más allá y reclama «eliminar el libro de registro de explotación ganadera en su formato actual, ya que buena parte de su información se comunica y registra a través de otras aplicaciones, bases de datos y documentos administrativos. No tiene sentido obligar al ganadero a registrar varias veces datos que la Administración ya posee: la digitalización debe servir para simplificar el trabajo, no para multiplicar las obligaciones burocráticas».

TUBERCULOSIS BOVINA: DE LA ERRADICACIÓN AL CONTROL

La tuberculosis bovina sigue generando graves perjuicios económicos, productivos y sociales, especialmente en las explotaciones de vacuno extensivo. UCCL traslada un mensaje claro: es necesario cambiar el enfoque del Programa Nacional de Erradicación de Tuberculosis Bovina y pasar de una estrategia de erradicación a una de control de la enfermedad.

La organización mantiene su reivindicación histórica de apostar por la vacunación como herramienta fundamental. Para ello considera imprescindible impulsar la investigación, avanzar en una vacuna eficaz y promover un cambio en la normativa europea que permita vacunar al ganado bovino dentro de una estrategia de control.

UCCL advierte de que no se puede seguir aplicando un modelo que concentra casi todas sus actuaciones en los animales domésticos y las explotaciones, sin abordar con la misma determinación otros factores de transmisión. En particular, insiste en actuar de forma efectiva sobre la fauna silvestre, sobre todo jabalí y ciervo, que pueden actuar como reservorios. No es razonable exigir cada vez más sacrificios y restricciones a los ganaderos mientras las administraciones no desarrollen medidas suficientes de vigilancia, control y reducción de la enfermedad en estas poblaciones.

MEJORES PRUEBAS DIAGNÓSTICAS Y MÁS GARANTÍAS

Otra prioridad es mejorar el diagnóstico. UCCL considera imprescindible avanzar hacia pruebas de mayor especificidad, que identifiquen con más precisión los animales realmente afectados y reduzcan los positivos derivados de reacciones cruzadas con otras micobacterias.

No se trata de cuestionar la necesidad de detectar la enfermedad, sino de exigir que los procedimientos ofrezcan las máximas garantías. La combinación de sensibilidad y especificidad debe permitir detectar la infección sin causar perjuicios innecesarios a ganaderos y explotaciones.

Esta reivindicación ya fue trasladada por Unión de Uniones al Ministerio de Agricultura en sus propuestas de mejora del Programa Nacional de Erradicación, presentadas en 2024 y recogidas de nuevo en el análisis de la evaluación intermedia del programa publicado por el MAPA el pasado 15 de octubre.

FLEXIBILIZAR LOS MOVIMIENTOS Y REVISAR LAS MEDIDAS MÁS PERJUDICIALES

UCCL reclama revisar las restricciones de movimientos de ganado, en especial las que más dificultan la actividad diaria de las explotaciones. Considera necesarios criterios más flexibles, proporcionados y adaptados a la situación epidemiológica de cada territorio, que eviten restricciones generalizadas que comprometan la viabilidad económica.

Pide también revisar los procedimientos de vaciados sanitarios, las segundas vueltas en rebaños T3, los movimientos de animales a cebadero y el tratamiento de las explotaciones afectadas, atendiendo a las circunstancias de cada caso.

Además, UCCL pide eliminar la calificación de los “cebaderos sucios”, porque genera diferencias y condicionantes en los movimientos de ganado. Reclama que las garantías sanitarias se establezcan mediante requisitos objetivos, proporcionados y vinculados al riesgo real.

VETERINARIOS DE REFERENCIA: UN «MÉDICO DE FAMILIA» PARA CADA EXPLOTACIÓN

UCCL apuesta por reforzar el papel de los veterinarios de ejercicio libre y de los veterinarios habilitados, que conozcan de forma continuada cada explotación y acompañen al ganadero en la gestión sanitaria. Defiende que cada explotación cuente con un veterinario de referencia, comparable al médico de familia, que conozca su realidad productiva, su historial sanitario y sus circunstancias.

En la reunión, ambas partes coincidieron en la importancia de las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera (ADS) para avanzar en este modelo. UCCL considera necesario agilizar la figura del veterinario habilitado y reforzar su implantación, para que la gestión sanitaria no dependa de actuaciones puntuales ni de criterios distintos según la unidad veterinaria o el profesional que intervenga.

Reclama asimismo criterios de actuación homogéneos entre los servicios veterinarios oficiales, de modo que todos los ganaderos reciban el mismo trato y las mismas garantías, vivan donde vivan.

MENOS BUROCRACIA, MÁS PREVENCIÓN Y SOLUCIONES

UCCL considera que la política de sanidad animal de Castilla y León debe combinar la protección sanitaria con la viabilidad económica de las explotaciones. La sanidad animal no puede construirse solo sobre restricciones, obligaciones y sacrificios para los ganaderos: es imprescindible reforzar la prevención, la investigación, el asesoramiento veterinario, la vigilancia de la fauna silvestre y los mecanismos de compensación cuando las medidas sanitarias afectan a la actividad productiva.

Los ganaderos quieren trabajar con garantías sanitarias, pero también necesitan garantías económicas y administrativas para seguir desarrollando su actividad.

UCCL seguirá trasladando estas reivindicaciones a las administraciones competentes y exigirá que la revisión del Programa Nacional de Erradicación de Tuberculosis introduzca cambios reales, con la participación del sector ganadero y de sus organizaciones representativas.