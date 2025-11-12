Reclaman que se agilicen los pagos de las del Gobierno a la viña y el olivar y que estas lleguen a todos los agricultores

Asaja Córdoba ha solicitado al Gobierno central que las ayudas directas que prevé destinar a los productores de viña y olivar -a fin de aliviar las pérdidas ocasionadas por los efectos de la guerra en Ucrania y la sequía de los años anteriores- no se limiten únicamente a algunos tipos de agricultores, sino que incluyan a todos los agricultores damnificados. Asimismo, reclama que se agilicen los pagos, que estaban previstos para junio y, a día de hoy, aún no está llegando a los beneficiarios.

La organización considera que todos los agricultores activos, según la normativa de la política Agraria Europea, deben recibir estas ayudas y no sólo una parte de ellos, por lo que reclama que el Gobierno aumente el presupuesto asignado a estas ayudas de tal manera que puedan llegar a todos los afectados.

Asimismo, exige al Gobierno que extienda las ayudas a causa del conflicto bélico y la sequía en 2024, que afectó en todos los cultivos, pero especialmente en secano, a la ganadería extensiva (ovino, caprino, equino y vacuno), que también se vio muy perjudicada.

«TODOS AFRONTAN LA ESCALADA DE COSTES DE PRODUCCIÓN, TODOS ESTÁN DESCAPITALIZADOS Y TODOS NECESITAN ESTA LÍNEA DE APOYO»

Asaja afirma que “los productores de viña y olivar siempre se habían quedado fuera de las ayudas por Ucrania y la sequía y, ahora, que por fin se van a aprobar, parece que el Gobierno solo quiere darlas a algunos tipos de agricultores, obviando las particularidades de las explotaciones cordobesas y andaluzas, donde hay muchos agricultores a tiempo parcial o jubilados que mantienen con su trabajo un mundo rural vivo, lo que los excluiría aunque hayan sufrido las mismas penalidades”.

Para la organización, «todos afrontan la escalada de costes de producción, todos están descapitalizados y todos necesitan esta línea de apoyo».

Por otro lado, la organización agraria critica el retraso de estas ayudas ya que tendrían que haberse iniciado en una fecha máxima del 2 de junio y, a día de hoy, aún no está llegando a los beneficiarios.