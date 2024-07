Reclaman que la Estrategia Española de Alimentación pase por una remuneración justa de agricultores y ganaderos

Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, en relación a la presentación del pistoletazo de salida para la redacción de la Estrategia Española de Alimentación, pide que ésta integre el trabajo de los productores en una cadena alimentaria equilibrada y eso debe pasar «por una remuneración justa de agricultores y ganaderos».

Unión de Uniones, ante las palabras del ministro Luis Planas, afirma que es muy importante poner en valor la alimentación saludable, la dieta mediterránea así como los alimentos producidos en España bajo los máximos estándares de calidad. No obstante, todo esto tiene que ir acompañado de un impulso y visibilización de agricultores y ganaderos que, en numerosas ocasiones – si no en todas – no se encuentra correctamente remunerado.

La organización agraria critica «la persistencia del mal funcionamiento de la cadena alimentaria con los abusos de la industria y la distribución, la ausencia de la definición de posición de dominio y las prácticas agresivas para ganar cuota de mercado».

Asimismo cree que hay que aprovechar todo el carácter innovador que pueda venir del PERTE de agroalimentación y pide que no se deje atrás al sector productor, «indispensable en esta tarea, acogiéndole y definiendo unas reglas del juego justas».

En la misma línea, insta al Ministerio a impulsar en Europa las cláusulas espejo, evitando que se importen alimentos obtenidos con prácticas no aceptadas en el mercado común creando competencia desleal y un comportamiento incongruente por parte de las autoridades europeas.

«Agricultores y ganaderos, durante años, hemos sido los eslabones más débiles de la cadena, pero esto tiene que cambiar», comenta Luis Cortés, coordinador estatal de Unión de Uniones. «No se puede poner en marcha una estrategia sin corregir todos los desequilibrios de la cadena alimentaria por una ley ineficiente», por lo que insiste en la necesidad de «una remuneración justa de agricultores y ganaderos», concluye.