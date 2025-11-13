Reclaman la triple rentabilidad: económica, social y ambiental para garantizar el futuro de las explotaciones familiares

El esfuerzo de los agricultores y los ganaderos debe tener su recompensa vía precios justos en origen. La rentabilidad es el principal reto al que nos enfrentamos para garantizar el futuro de las explotaciones familiares, y así ha quedado de manifiesto en el primer Comité que UPA Andalucía ha celebrado, en Córdoba, después del Congreso en el que salió elegida la nueva comisión Ejecutiva. Un trabajo diario que debe tener una retribución justa para nuestros productores, pero sin olvidarnos de los consumidores, tal y como recordó el secretario general de UPA Andalucía, Jesús Cózar Pérez. “Somos los dos eslabones más débiles de la cadena. Por eso es importante conseguir la triple rentabilidad de nuestras explotaciones, pero no sólo la económica, sino también la social y la medioambiental, junto a unos precios que sean asequibles para los consumidores”, ha afirmado.

UPA Andalucía defiende la agricultura y la ganadería familiar, las explotaciones de pequeños y medianos productores, el modelo mayoritario de nuestra tierra. “Tenemos muy claro que sin agricultores ni ganaderos no tendríamos alimentos para comer y que el sector primario debe recuperar la importancia que ha tenido siempre. Y eso no es solo un trabajo de los propios agricultores y ganaderos, sino también de las administraciones y de todos los eslabones que conforman la cadena alimentaria, como son la industria, la gran distribución y los consumidores. Comer tenemos que hacerlo todos los días, y sólo los agricultores y los ganaderos garantizamos la sustentabilidad y seguridad alimentaria a todo el mundo”, ha resaltado Jesús Cózar Pérez.

Además de esta triple rentabilidad, otro asunto abordado en el Comité ha sido la futura PAC. Una propuesta inicial, elaborada por la Comisión Europea que encabeza Úrsula von der Leyen, perteneciente al Partido Popular Europeo, con la que no estamos de acuerdo. “Desde UPA, antes de hacer ese anuncio, por julio, ya sabíamos por dónde iban las previsiones y fuimos la única organización agraria que nos manifestamos en Madrid, a las puertas de las oficinas de la UE antes de conocer la propuesta. Sabíamos que iba a haber un recorte bastante importante, de 86.000 millones, un 22% menos”, recordó el secretario general de UPA Andalucía.

Asimismo, reitera que “ya no nos vale que el recorte, en vez de un 20 se quede en un 5%. La PAC no se puede recortar, al contrario, debe tener mucho más dinero. De hecho, la propuesta del Gobierno de España es que haya más presupuesto de lo que cada país aporta al fondo europeo. Tampoco nos gusta la reestructuración y el reparto de la PAC. Le dan la vuelta por completo a la actual PAC tal y como la conocemos, lo que perjudica seriamente el futuro del medio rural, porque se cargan el pilar donde se incluían hasta ahora las ayudas para modernización, incorporación de jóvenes o agroambientales, y lo dejan todo en un sobre nacional que cada país repartiría según sus criterios. Eso nos llevaría a una competencia desleal dentro de la propia Unión Europea, porque al perder el apellido Común, con esta propuesta un país podría apostar más por un cultivo en concreto que otro. En Andalucía tenemos un frente común las tres organizaciones, Cooperativas y la Junta de Andalucía, de rechazo, y le pedimos al PP que trabaje en Bruselas con su grupo parlamentario para que se presente otra propuesta completamente distinta”, ha expuesto el secretario general de UPA Andalucía.

El Comité también ha analizado la campaña de recolección del aceite, confirmando que la producción será menor de la previsión recogida por los diferentes aforos realizados por la Junta de Andalucía, el Ministerio de Agricultura y la Unión Europea, con una comercialización que ha iniciado una nueva campaña con cifras increíbles a unos precios rentables para el sector productor.

En cuanto a los regadíos, el Comité abordó la importancia de que el futuro Plan Hidrológico del Guadalquivir contemple un reparto más justo y social del agua, y abogó por que haya una nueva gobernanza en el organismo de Cuenca y que se apruebe la misma dotación de riego al mismo cultivo, independientemente del sistema de producción que tenga, ya sea tradicional, intensivo o súperintensivo.

En cuanto a la falta de mano de obra, otro de los problemas a los que nos enfrentamos los agricultores en nuestras cosechas, UPA Andalucía trabaja en distintas líneas para encontrar soluciones, como la ampliación del contingente GECCO de contrataciones en origen o la posibilidad de que los agricultores podamos contratar a inmigrantes que ya se encuentran en nuestra tierra, con documento para poder trabajar al estar incluidos en la figura de protección internacional.