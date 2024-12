Reclaman la puesta en marcha de medidas eficaces para controlar la plaga de conejos en los viñedos de la DO Cigales

La Unión de Campesinos – UCCL ha alertado sobre los importantes daños que está causando el incremento poblacional de conejos en los viñedos de la DO Cigales y exige al Gobierno regional la adopción de medidas encaminadas a controlar la población de conejos.

En los últimos años se viene produciendo en los campos de Castilla y León un aumento de la población de conejos, sobre todo en las zonas limítrofes a infraestructuras de carreteras, autovías y vías ferroviarias, «incremento que ya puede calificarse como plaga», según señala la organización agraria

Esta plaga, que vive la comarca de Cigales y alrededores está arrasando con los cultivos en los primeros estadios de desarrollo del mismo, provocando graves daños en los viñedos y va a acabar definitivamente con viñedos centenarios de la zona que son patrimonio de la viticultura de Castilla y León.

Asimismo, esta situación insostenible no solo afecta al viñedo, sino que otros cultivos también se ven muy afectados.

La Comarca de Cigales, durante los últimos años viene denunciando esta situación, pero “ni el coto ni los seguros agrarios cubren ya los daños que los conejos hacen en nuestras explotaciones agrarias”, se apunta desde UCCL.

Los daños de conejos en las explotaciones agrarias pueden llegar a tener una pérdida del 100% de la producción en la parcela afectada y pone en riesgo explotaciones de jóvenes agricultores que se incorporaron con ayuda para nuevas plantaciones y que ahora si no se pone remedio supondrá el abandono en algunos casos ante la inviabilidad de las explotaciones con este grave problema.

El problema en Castilla y León no es puntual, y no solo afecta a la plaga de conejos en los viñedos de la DO Cigales, sino que este mismo problema se encuentra en toda Castilla y León. Por eso, desde UCCL se exige al Gobierno Regional, que «en primer lugar, declare como plaga agrícola la población de conejos en las zonas donde la incidencia es importante y en segundo lugar que ponga en marcha de forma inmediata medidas encaminadas al control poblacional del conejo, que evite las grandes pérdidas que está ocasionando a los agricultores de Castilla y León».