Reclaman coherencia al Consell valenciano en su rechazo al acuerdo de Mercosur: no se puede acordar unidad de acción y que el PP valenciano vote en contra

Asaja Alicante ha reclamado este miércoles 11 al Consell valenciano mantener coherencia respecto al acuerdo UE-Mercosur para frenar su ratificación, pues creen que «el apoyo brindado por los europarlamentarios del Partido Popular a través de sus votaciones en el Parlamento Europeo, desde un principio, ha roto la línea de unidad de acción que había entre Consell y organizaciones agrarias sobre rechazar cualquier iniciativa europea que debilite al sector primario y genere competencia desleal».

Esta inquietud ha sido puesta de manifiesto esta mañana durante una reunión de trabajo mantenida entre el comité ejecutivo de ASAJA Alicante y el Consell representado por el president Juanfran Pérez Llorca y el conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, así como el director territorial de la Conselleria de Agricultura en Alicante, Juan Planelles, en la sede de la organización agraria alicantina.

Un encuentro que se produce tras la tractorada del pasado 29 de enero cuando el campo alicantino salió masivamente a la calle para denunciar la situación asfixiante del sector agrario y su desprotección ante decisiones por parte de las diferentes administraciones en cuanto a decisiones que generan desequilibrios de mercado y falta de reciprocidad, «sobre todo propiciados por los diferentes acuerdos comerciales que suscribe la UE y que penalizan directamente al campo».

Por esta razón, ASAJA Alicante ha manifestado que «es incomprensible que los europarlamentarios valencianos del PP hayan respaldado un tratado que contradice el manifiesto de unidad de acción firmado el 29 de julio de 2025 entre el Consell, cooperativas y organizaciones agrarias, donde se asumió el compromiso de rechazar cualquier iniciativa europea que debilitara al sector primario, como por ejemplo la reducción de la asignación presupuestaria para la PAC». No se puede defender al campo en casa y ponerlo en jaque en Europa.

En este sentido, el presidente de ASAJA Alicante, José Vicente Andreu, ha subrayado que si el posicionamiento frente al Mercosur ha empezado a rectificarse no ha sido por convicción política, sino por la presión firme y constante de las organizaciones agrarias en Bruselas y Estrasburgo en diciembre y enero. Andreu ha criticado duramente que los europarlamentarios del PP votaran «no» a llevar el tratado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, alineándose con el Partido Socialista y dando la espalda, una vez más, al campo español.